Concerti imperdibili: Il Giardino dei Semplici a Tortoreto

Il 30 luglio, Tortoreto ospiterà un evento imperdibile per gli appassionati della musica italiana. La band storica ‘Il Giardino dei Semplici’, attiva dal 1974, si esibirà in concerto presso la suggestiva Rotonda Carducci, situata lungo il lungomare Sirena.

Con una carriera che si estende per oltre cinquant’anni e milioni di dischi venduti, il gruppo rappresenta un pilastro del pop melodico italiano. Il loro repertorio, che combina romanticismo, tradizione partenopea e suoni moderni, ha accompagnato diverse generazioni di ascoltatori.

In scaletta non mancheranno i loro successi più celebri, tra cui “Miele”, “Tu, ca nun chiagne” e “Era bella”, promettendo una serata ricca di emozioni per il pubblico di tutte le età. La performance si svolgerà in uno dei luoghi più amati dell’estate tortoretana, dove i partecipanti avranno l’opportunità di cantare e ballare.

Il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni, ha espresso il suo entusiasmo per l’evento, sottolineando l’importanza della band nella storia della musica leggera italiana. Anche l’assessore al Turismo, Giorgio Ripani, ha evidenziato il valore aggiunto del concerto all’interno di un programma estivo ricco di eventi di qualità, volto a soddisfare i gusti dei turisti presenti nella città.