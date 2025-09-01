25.3 C
Concerti imperdibili di settembre in Italia: rock, pop e rap

Concerti imperdibili di settembre in Italia: rock, pop e rap

Settembre 2025 si preannuncia come un mese ricco di concerti in Italia, spaziando tra rock, pop e rap. Ecco un calendario dei principali eventi musicali da non perdere.

Il 1 e 2 settembre, Drake si esibirà al Forum di Assago (Milano) con il suo tour “Some Sexy Songs 4 U”, promettendo un mix travolgente di hip-hop e pop. Il 2 e 4 settembre, Olly festeggerà il suo successo con “La Grande Festa” all’Ippodromo Snai San Siro (Milano), mentre Daniele Silvestri si esibirà a Roma con quattro concerti consecutivi al Roma Summer Fest.

Il 6 settembre, Steve Hackett porterà a Roma un nostalgico viaggio nei successi dei Genesis, mentre Salmo animerà la Fiera di Milano creando un mondo musicale ispirato alla sua carriera. Nella stessa giornata, Ligabue celebrerà i 30 anni di “Certe notti” alla Reggia di Caserta.

Il 7 settembre, Fred Again.. si esibirà in una data già sold out a Napoli, seguito da Lucio Corsi all’Ippodromo Snai San Siro. Il 9 e 10 settembre, la band islandese Sigur Rós presenterà il nuovo album “Átta” al Teatro Arcimboldi (Milano).

A metà mese, il 11 settembre, Diodato e Guè si esibiranno in eventi distinti a Roma. Il 12 settembre, Edoardo Bennato tornerà sul palco sempre a Roma, seguito da un doppio evento con Sigur Rós. Altri artisti come Sfera Ebbasta e Shiva, Patti Smith, e Fedez si esibiranno nei giorni successivi in location iconiche.

La fine di settembre vedrà concerti di Ghali, Rose Villain, e Fabri Fibra, con eventi focalizzati su rock, rap e pop. La scelta è ampia: i fan hanno l’imbarazzo della scelta per godersi la musica dal vivo.

