Concerti imperdibili di agosto 2025 nel Nord Italia

Agosto si profila come un mese interessante per gli appassionati di musica, con una serie di festival e concerti di vario genere che animano il panorama italiano. Tra questi, molti eventi di musica rock e metal si svolgeranno nel Nord Italia.

Il 1° agosto prende il via il festival Pietrasonica a Osoppo (UD), che ospiterà band tra cui gli Atomic Bitchwax. Nella stessa giornata si svolgeranno eventi punk, tra cui il Borberock Night a Borbetto di Barghera (AL) con ingresso gratuito e la partecipazione di cinque gruppi, tra cui Hattori Hanzo. Anche il Freakout di Bologna vedrà il ritorno degli storici D.I., mentre i brasiliani Worst si esibiranno allo Skatepark di Carpi (MO).

Il 2 settembre ci sono opzioni da non perdere, come il Magnolia Stone al Magnolia di Segrate (MI), con band del calibro di Fu Manchu e King Buffalo. A Genova, i Goblin Legacy porteranno la loro musica al Porto Antico, mentre in Friuli i The Darkness suoneranno al Festival di Majano.

Il 3 agosto, il Punk fa la sua parte allo Slaughter di Paderno Dugnano (MI) con i Total Chaos, mentre i Papa Roach si esibiranno al Magnolia. Altri eventi si terranno in Friuli e in Emilia-Romagna, con una varietà di band locali e internazionali.

Diversi festival segnano il weekend dell’8-10 agosto, come il Summer Metal a Codroipo, dove si esibiranno band come Malphas e Necrodeath. Nello stesso periodo, a Igea Marina, il Bay Fest vedrà esibirsi nomi noti del punk come Madball e Refused.

Allo scoccare del Ferragosto, al Fresco Club di Modena si apre il Pignoletto Fest, un evento di metal estremo, seguito da concerti di diverse band in altre località fino alla fine del mese, promettendo un’estate ricca di musica e divertimento.