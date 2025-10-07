11.3 C
Concerti Gratuiti a Napoli: Rassegna Sound per Tutti

Concerti Gratuiti a Napoli: Rassegna Sound per Tutti

Tornano i concerti della rassegna “Sound: È aperto a tutti quanti”, un evento gratuito che si svolge nel prestigioso Palazzo Piacentini, sede delle Gallerie d’Italia di Napoli, in collaborazione con il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella.

Fino al 4 dicembre 2025, il programma include una serie di concerti che abbracciano vari generi musicali, dalla musica da camera al jazz. Gli eventi si terranno presso il Palazzo Piacentini, situato in via Toledo 177 a Napoli.

La rassegna prevede 13 concerti degli allievi intitolati “Musica a pranzo” che si svolgeranno il martedì e il sabato alle 13.30, oltre a 4 concerti dei Maestri “Pomeriggi con i maestri” sulle cui date specifiche i concerti si terranno alle 17.00.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Di seguito, alcuni degli appuntamenti in programma:

– 4 ottobre: concerti con Carlo Celotti e altri allievi.
– 7 ottobre: performance di Luca Tia al pianoforte con opere di Bach e Beethoven.
– 11 ottobre: selezione da “Così fan tutte” di Mozart.
– 30 ottobre: recital di Alfredo Giordano Orsini con opere di Liszt e Corea.

Ulteriori dettagli e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

