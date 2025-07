Concerti gratuiti a Cuneo: Tiromancino e Taranta Night

Cuneo si prepara a vivere emozionanti serate musicali in Piazza Galimberti, con due eventi gratuiti organizzati dal Comune nell’ambito della programmazione estiva. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 19 luglio, quando saliranno sul palco i Tiromancino, la storica band capitanata da Federico Zampaglione. L’inizio del concerto è fissato per le 21:00 e il gruppo presenterà brani iconici come “Due destini” e “La descrizione di un attimo”, accompagnati da successi più recenti. Con oltre trent’anni di carriera, il gruppo è un simbolo del pop d’autore italiano, noto per la fusione di melodie accattivanti e testi significativi.

Il giorno seguente, sabato 20 luglio, il palco sarà dedicato alla serata “Taranta Night”. Questo evento celebra le tradizioni musicali italiane, con l’alternanza di artisti salentini e occitani. Gli Ariacorte, noti per la loro interpretazione della pizzica, si esibiranno insieme a Sergio Berardo e alla Grande Orchestra Occitana, che mirano a valorizzare il patrimonio musicale delle valli alpine piemontesi.

Entrambi gli eventi, che iniziano alle 21:00 e si svolgono all’aperto, sono gratuiti ma richiedono la prenotazione attraverso il sito www.liveticket.it/comunedicuneo, per garantire posti a sedere. In caso di maltempo, eventuali aggiornamenti saranno comunicati dai canali ufficiali del Comune di Cuneo. Questi appuntamenti sono parte di un impegno più ampio del Comune per promuovere la cultura e la musica, rendendole accessibili a tutti.