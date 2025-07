Concerti estivi alla Chiesa di San Francesco di Fano

La rassegna musicale “Les nuits d’été” si inaugura martedì 15 luglio alle 21:30 nella storica Chiesa di San Francesco a Fano. Questo evento, organizzato dalla Wunderkammer Orchestra in collaborazione con il Comune di Fano, propone fino al 29 agosto una serie di concerti featuring giovani talenti e artisti internazionali.

Il primo concerto sarà tenuto da Marco Ottaviani, un pianista di Pesaro nato nel 2001, che ha già conquistato numerosi premi, tra cui il “Murai Grand Prix” 2024. Ottaviani, noto per le sue esibizioni in teatri prestigiosi come la Salle Cortot di Parigi e il Teatro Comunale di Bologna, presenterà un programma che spazia dalla Sonata in re maggiore di Haydn a opere di Liszt, Bartók e Rachmaninov, quest’ultimo con le sue Variazioni su un tema di Corelli.

La rassegna proseguirà sabato 23 agosto con il gruppo Orfeo Futuro, un ensemble che fonde letteratura e musica antica, ispirato da figure iconiche come Italo Calvino e Pierpaolo Pasolini nel cinquantesimo anniversario della loro scomparsa.

Il ciclo di eventi si concluderà venerdì 29 agosto con un recital lirico della mezzosoprano Polina Anikina. Dopo vari successi internazionali, Anikina si esibirà in un programma che includerà opere di Rossini e Rachmaninov, accompagnata al pianoforte da Carolina Benedettini.

I biglietti sono disponibili su VIVATICKET e presso il Teatro della Fortuna di Fano.