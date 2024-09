Concerti e Festival: Gli Imperdibili dei Prossimi Mesi [Info e Biglietti]

Ecco una sintesi dei concerti in programma nei prossimi mesi in Italia, con un elenco aggiornato di artisti e date.

Noemi si esibirà in varie città: il 20 settembre 2024 a Monti, il 22 settembre ad Aymavilles, il 27 a Salerno, e così via fino all’11 ottobre a Bari, dove si esibirà con l’Orchestra Magna Grecia.

Biagio Antonacci si esibirà all’anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera dal 20 al 29 settembre 2024.

Arisa è in programma il 20 settembre a Buonvicino (CS).

Irama ha diverse date: il 21 novembre 2024 a Firenze, il 23 a Roma e il 2-3 dicembre ad Assago (MI) con il Forum.

Rose Villain avrà eventi outdoor a Rende, San Vito lo Capo e Decimomannu a fine settembre, seguiti da una serie di concerti indoor a Firenze, Padova, Napoli e Roma, tutti sold out.

Renga & Nek hanno previsto concerti a Milano dal 23 al 29 settembre e a Bologna il 29 e 30 settembre, con conclusione il 6 ottobre a Roma.

Diodato avrà il suo tour nei teatri a partire dal 28 settembre a Grosseto fino a metà novembre, con molte date già esaurite.

Achille Lauro porterà il suo spettacolo "Ragazzi Madre – L’Iliade" il 4 e 7 ottobre a Milano e Roma, rispettivamente.

Umberto Tozzi inizierà il suo tour il 5 ottobre a Milano e si esibirà in diverse città europee fino a marzo 2025.

Piero Pelù avrà concerti a Firenze, Milano e Torino tra novembre e dicembre 2024.

Ci sono anche molti altri artisti in cartellone. Per chiunque voglia partecipare a questi eventi, è consigliato di prenotare i biglietti in anticipo, dato che molte date sono già SOLD OUT.

