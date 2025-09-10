Concerti e festival a Sassari: eventi da non perdere

Il programma degli eventi in Sardegna offre diverse opportunità culturali da non perdere.
Mercoledì, presso il Conservatorio di Sassari alle 19, si svolgerà un concerto di docenti della scuola di Jazz, che eseguiranno brani storici di artisti come Wayne Shorter, John Coltrane e Chick Corea. L’ingresso è gratuito. Sempre mercoledì, il Festival della Farsa si concluderà al teatro Astra alle 21 con lo spettacolo “Raíz Flamenca”, un omaggio alla tradizione andalusa, presentato dal gruppo Raíz Flamenca.
In serata, il Festival Contrasti porterà “La Serva Padrona” di Pergolesi al Teatro Verdi di Sassari, con l’Orchestra da camera del Conservatorio Pergolesi di Fermo. I biglietti possono essere acquistati online o direttamente alla biglietteria.
Giovedì, alle 20.30, la chiesa di Santa Caterina ospiterà il concerto “Note oltre i confini”, un progetto collaborativo tra cori italiani e tedeschi. In aggiunta, alle 21.30, si terrà “Cant’è mara la fammi” a Li Lioni, mentre ad Alghero l’Orchestra da camera si esibirà nella Cattedrale di Santa Maria.
Venerdì, Alghero vedrà il ritorno del gruppo Gen Rosso per un concerto gratuito in Largo Lo Quarter. In serata, sarà la volta di ORG.NET all’A-Mare Beach Club per un mix di tradizione e innovazione.
Il fine settimana offrirà diversi eventi, tra cui il “Poetry Slam” a Olmedo sabato sera e la sagra del pesce a Stintino. Domenica, Semestene avrà un concerto di ORG.NET. Infine, lunedì si svolgerà un’anteprima del Festival Mens Sana a Sassari con la presentazione di un nuovo romanzo.