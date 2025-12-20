Concerti di Natale a Pieve Santo Stefano

Con l’avvicinarsi delle festività, anche Pieve Santo Stefano entra pienamente nello spirito natalizio, fatto di serenità, raccoglimento e condivisione. La musica sarà una delle componenti principali di questo periodo, con due concerti natalizi in programma al Teatro Comunale Giovanni Papini, entrambi molto attesi dalla comunità.

Il primo concerto si terrà sabato 20 dicembre alle ore 21.15, con il tradizionale Concerto di Natale della Filarmonica Ermanno Brazzini. Questo evento segna anche un momento speciale, poiché sarà il primo concerto natalizio diretto dalla nuova direttrice Alessia Popescu, alla sua “prima” alla guida della storica banda pievana.

La Filarmonica Brazzini vanta oltre 300 anni di attività, con documenti che ne attestano la presenza in paese almeno dal 1717, rendendola una delle realtà musicali più antiche e identitarie del territorio. Il concerto natalizio della banda è da sempre sinonimo di attesa e partecipazione.

Il secondo appuntamento è in programma martedì 23 dicembre, antivigilia di Natale, sempre alle 21.15 e sempre al Teatro Papini. Protagonista della serata sarà il Coro Altotiberino, diretto dalla maestra Rita Narducci, con il concerto dal titolo “Pax in Terris”. La serata del 23 dicembre vedrà inoltre la partecipazione dei ragazzi della Parrocchia di Pieve, dell’orchestra da camera “I Concertisti” diretta dal maestro Gianfranco Contadini, e dei solisti Alessandra Benedetti e Marco Seri, per un programma ricco e suggestivo.

Dopo due serate di grande musica, non resterà che lasciarsi accompagnare verso il Natale, da vivere in pace e in famiglia, con nel cuore il ricordo delle armonie ascoltate a teatro, capaci di rendere ancora più intenso il clima delle feste.