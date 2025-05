Concerti della Speranza: Musica e Disabilità a Roma

A Roma, presso il Teatro dei Ginnasi, si è svolta la prima edizione de “I Concerti della Speranza”, un’iniziativa che ha coinvolto dieci bambini con disabilità in un’esperienza musicale insieme a un direttore d’orchestra e musicisti professionisti. Il progetto, realizzato da SuperJob con il sostegno di Neopharmed Gentili e Michael Page, in collaborazione con le cooperative “Mio Fratello è Figlio Unico Onlus” e “Madre Terra”, ha evidenziato come la musica possa fungere da strumento di comunicazione e integrazione per le persone in condizioni di fragilità.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com