Concerti del Consiglio: Jazz e Talenti a Castelfidardo

“I Concerti del Consiglio” sono dal 2017 una preziosa iniziativa dell’assessorato alla cultura, offrendo al pubblico eventi musicali gratuiti che mettono in risalto il talento locale. Grazie al lavoro della scuola civica di musica “Paolo Soprani”, anche quest’anno sono previsti sei concerti, programmati di solito l’ultima domenica del mese.

L’evento inaugurale, intitolato “Jazz Vibes”, si terrà domenica alle 12.00 al Salone degli Stemmi del Palazzo Comunale. Questo concerto vedrà protagonisti i Maestri del dipartimento Jazz: Matteo Marabini al vibrafono, Samuele Brunori al basso elettrico e Andrea Elisei alla batteria. Il trio esplorerà il jazz, combinando brani tradizionali e composizioni originali in un viaggio sonoro che unisce epoche diverse. L’interazione tra i tre strumenti permetterà a ciascun musicista di esprimersi, creando una musica vibrante e in continua evoluzione, capace di passare da atmosfere intime a esplosioni di energia collettiva.

Il programma proseguirà il 23 novembre alle 12:00 al Salone degli Stemmi con “I nostri mantici”, che vedrà esibirsi i migliori allievi dei maestri Luigino Pallotta e Roberto Lucanero, culminando in un finale con la Fisorchestra Castelfidardo. Il 26 dicembre si svolgerà il “Concerto di Natale” in Collegiata, con l’Accademia Lirica Binci, l’Accademia Pianistica Unisono e l’Orchestra diretta dal maestro Emiliano Giaccaglia.

Altri eventi includeranno un concerto lirico a cura dell’Accademia Binci a gennaio, una performance sulle “Ali del valzer” a febbraio e un concerto finale con l’Ensemble Strumentale Soprani a marzo. A fine aprile è prevista una data extra con il Complesso Filarmonico Città di Castelfidardo, dedicata a brani celebri.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.