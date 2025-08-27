Concerti al Castello di Thiene: la Masterclass di Musica

Dal 8 al 14 settembre, il Castello di Thiene ospiterà la Masterclass del Maestro Massimo Somenzi, un’importante occasione per giovani musicisti di apprendere da un maestro di fama. Durante questa settimana, si terranno concerti in cui i partecipanti si esibiranno di fronte a un pubblico, mostrando il frutto del loro lavoro e della pratica.

Il programma promette di essere ricco di musica di alta qualità, con l’obiettivo di offrire sia ai musicisti che al pubblico un’esperienza coinvolgente e formativa. I concerti rappresentano un’importante opportunità per i partecipanti di mettere in mostra il proprio talento e di ricevere feedback diretto dal Maestro Somenzi e dai suoi collaboratori.

Il Castello di Thiene, con la sua bellezza storica e il suo ambiente suggestivo, costituirà il perfetto sfondo per questi eventi musicali. I concerti non solo celebreranno la musica, ma contribuiranno anche a creare una comunità attorno a essa, favorendo l’incontro tra talenti emergenti e appassionati di musica.

Questa iniziativa rientra nel programma del Meeting degli Indipendenti (MEI), che si impegna a promuovere eventi culturali che valorizzano la musica e i giovani artisti. L’evento è aperto al pubblico, invitando tutti a partecipare e ad apprezzare le performance dei talentuosi musicisti.

La settimana di concerti presso il Castello di Thiene rappresenta quindi una straordinaria combinazione di formazione, apprendimento e celebrazione della musica, portando nuovi talenti sotto i riflettori.