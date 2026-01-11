Concerti a Padova con AGIMUS

5.3 C
La 33^ Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova si apre domenica 18 gennaio alle ore 16 presso Palazzo Zacco-Armeni con il recital “Dumky” del Trio Rinaldo, formato da Leonardo Ricci, Rebecca Ciogli e Lorenzo Rossi, vincitori del “Premio Abbiati” per un totale di 9 appuntamenti concertistici fino al 17 maggio.

Il Trio Rinaldo, che si è esibito in prestigiose istituzioni e festival, ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio A. Burri di Città di Castello, il Grand Prix al Dragon International Competition e il Concorso Concertistico Internazionale “Cosima Wagner” di Bellagio. Ha inoltre ottenuto la Borsa di Studio Fondazione Pergolesi Spontini e la selezione come “Britten Pears Young Artist 24-25”.

Gli altri appuntamenti della stagione concertistica includono recital pianistici di Kamila Ozerova, Radymyr Tsiko, Tomos Boyles, Yuriko Fukuda e concerti di duo violoncello-pianoforte e violino-pianoforte con musicisti provenienti da tutto il mondo. La stagione si concluderà il 17 maggio con la Finale del 22° Concorso Internazionale Premio Città di Padova sezione Solisti e Orchestra con l’Orchestra Città di Padova diretta dal M° Maffeo Scarpis.

L’ingresso ai concerti è a pagamento, con biglietti a 8 euro per gli adulti e 5 euro per i ridotti, e richiede prenotazione obbligatoria. Il Trio Rinaldo è un ensemble di musica da camera che si è perfezionato ai Corsi tenuti all’Accademia Chigiana di Siena e ha partecipato a numerose masterclass e lezioni con maestri di fama internazionale. inserito nel progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, istituito dall’Accademia Chigiana in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il CIDIM.

