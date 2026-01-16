Concerti a Napoli

La Fondazione Napolitano presenta un nuovo programma di appuntamenti musicali che si svolgeranno da gennaio a dicembre. Il programma prevede 18 appuntamenti al Circolo Canottieri Napoli, concerti de “I Virtuosi di Sansevero”, “Pignatelli in Jazz” e la rassegna “La Musica è donna”, con l’intento di offrire alla città un programma compatto all’interno di un calendario di eventi articolato.

La stagione concertistica inizierà domenica 18 gennaio alle ore 19 al Circolo Canottieri Napoli con il concerto “Buon Compleanno Mozart”, eseguito dall’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno diretta dal Maestro Nicola Colafelice, con la partecipazione del violinista Riccardo Zamuner e della violista Anna Serova. Dopo il concerto inaugurale, la programmazione al Circolo Canottieri proseguirà con altri 17 concerti, in programma il mercoledì alle ore 20.

I concerti successivi vedranno in scena diversi artisti, tra cui il duo formato dai fratelli Ulisse Mazzon e Maria Mafalda Mazzon, il duo spagnolo Antonio Soria Sales e Antonio Soria Alemany, e gli artisti napoletani Salvatore Lombardi e Raffaele Maisano. Saranno inoltre proposti concerti dedicati ad autori italiani, omaggi a Coco Chanel e Ella Fitzgerald, e concerti con musiche di Mozart, Beethoven, Brahms e Ginastera.

Dopo la pausa estiva, i concerti al Circolo Canottieri riprenderanno a settembre con un omaggio a Ella Fitzgerald e proseguiranno con concerti che vedranno in scena artisti internazionali e italiani, fino al concerto di Natale del 16 dicembre. La biglietteria offre abbonamenti interi e ridotti, nonché biglietti singoli per ogni concerto.