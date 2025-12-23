Concerti a Genova

11.3 C
Il Comune di Genova propone un ricco programma di iniziative culturali che si svolgono in alcuni dei luoghi più simbolici della città. Le visite guidate alla necropoli monumentale di Staglieno, i concerti della rassegna “Chiese in Musica” e gli itinerari del “Passaporto dei Presepi” uniscono arte, spiritualità e tradizione per cittadini e visitatori durante le festività.

Il Comune di Genova offre un calendario di visite guidate alla necropoli monumentale di Staglieno, uno dei luoghi più suggestivi e identitari della città. Le visite sono possibili grazie al sostegno di DENI e di ASEF Onoranze Funebri. Il contributo richiesto ai partecipanti viene devoluto ai restauri delle opere conservate all’interno del Cimitero Monumentale.

Il Cimitero Monumentale di Staglieno è un luogo di memoria collettiva che racconta la città attraverso le storie delle persone che l’hanno abitata. Le visite guidate sono uno strumento importante per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta di questo luogo unico, rafforzando al tempo stesso una cultura della tutela. I diversi itinerari consentono di esplorare la ricchezza monumentale e simbolica di Staglieno da molteplici punti di vista.

Gli itinerari proposti sono “Staglieno. Arte & bellezza”, “Mille culture. Genova e il mondo”, “Staglieno e l’Ottocento” e “Con gli occhi dei bambini”. Le visite partono dall’Infopoint turistico-culturale e hanno una durata di un’ora e mezza circa. La prenotazione è obbligatoria e il contributo è di 5 euro per gli adulti e 4 euro per i ridotti.

Inoltre, si svolge l’ultimo appuntamento con la rassegna “Chiese in Musica”, che si tiene nella Chiesa di Santa Maria della Cella. Il “Passaporto dei Presepi” propone due itinerari: “I Presepi dell’Arte” e “I Presepi della Tradizione”, con 85 presepi che vanno dai figurini dei secoli XVIII e XIX alle rappresentazioni pittoriche e scultoree. Tra i presepi artistici, riveste particolare rilevanza quello di Palazzo Rosso, visibile da via Garibaldi.

