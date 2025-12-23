Concerti a Genova

Il Comune di Genova propone un ricco programma di iniziative culturali che si svolgono in alcuni dei luoghi più simbolici della città. Le visite guidate alla necropoli monumentale di Staglieno, i concerti della rassegna “Chiese in Musica” e gli itinerari del “Passaporto dei Presepi” uniscono arte, spiritualità e tradizione per cittadini e visitatori durante le festività.

Il Comune di Genova offre un calendario di visite guidate alla necropoli monumentale di Staglieno, uno dei luoghi più suggestivi e identitari della città. Le visite sono possibili grazie al sostegno di DENI e di ASEF Onoranze Funebri. Il contributo richiesto ai partecipanti viene devoluto ai restauri delle opere conservate all’interno del Cimitero Monumentale.

Il Cimitero Monumentale di Staglieno è un luogo di memoria collettiva che racconta la città attraverso le storie delle persone che l’hanno abitata. Le visite guidate sono uno strumento importante per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta di questo luogo unico, rafforzando al tempo stesso una cultura della tutela. I diversi itinerari consentono di esplorare la ricchezza monumentale e simbolica di Staglieno da molteplici punti di vista.

Gli itinerari proposti sono “Staglieno. Arte & bellezza”, “Mille culture. Genova e il mondo”, “Staglieno e l’Ottocento” e “Con gli occhi dei bambini”. Le visite partono dall’Infopoint turistico-culturale e hanno una durata di un’ora e mezza circa. La prenotazione è obbligatoria e il contributo è di 5 euro per gli adulti e 4 euro per i ridotti.

Inoltre, si svolge l’ultimo appuntamento con la rassegna “Chiese in Musica”, che si tiene nella Chiesa di Santa Maria della Cella. Il “Passaporto dei Presepi” propone due itinerari: “I Presepi dell’Arte” e “I Presepi della Tradizione”, con 85 presepi che vanno dai figurini dei secoli XVIII e XIX alle rappresentazioni pittoriche e scultoree. Tra i presepi artistici, riveste particolare rilevanza quello di Palazzo Rosso, visibile da via Garibaldi.