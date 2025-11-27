Concerti a Crotone

Il fine settimana a Crotone è caratterizzato da una grande offerta musicale con la 45ª Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”. Sabato, alle 20.30, il Teatro Scaramuzza ospita il pianista Roberto Giordano, riconosciuto a livello internazionale e legato alla Calabria, che proporrà un recital dedicato a Brahms e Chopin.

Domenica, alle 19.00, all’Auditorium Pertini, il Gomalan Brass Quintet si unirà al pianista Federico Nicoletta per un omaggio a George Gershwin, tra jazz, classica e atmosfere popolari.

La presidente della Beethoven Acam, Maria Rosa Romano, sottolinea che il cartellone ha un respiro internazionale e annuncia altri eventi di alto livello nelle prossime settimane.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.