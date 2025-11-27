12.3 C
Roma
giovedì – 27 Novembre 2025
Musica

Concerti a Crotone

Da stranotizie
Concerti a Crotone

Il fine settimana a Crotone è caratterizzato da una grande offerta musicale con la 45ª Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”. Sabato, alle 20.30, il Teatro Scaramuzza ospita il pianista Roberto Giordano, riconosciuto a livello internazionale e legato alla Calabria, che proporrà un recital dedicato a Brahms e Chopin.
Domenica, alle 19.00, all’Auditorium Pertini, il Gomalan Brass Quintet si unirà al pianista Federico Nicoletta per un omaggio a George Gershwin, tra jazz, classica e atmosfere popolari.
La presidente della Beethoven Acam, Maria Rosa Romano, sottolinea che il cartellone ha un respiro internazionale e annuncia altri eventi di alto livello nelle prossime settimane.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Conad Italia: assicurazioni per animali domestici con Santévet
Articolo successivo
Aggiornamento OFF: patch 1.1 e sconto del 20%
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.