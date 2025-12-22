Concerti a Caserta

Il gran finale di Suoni & Luoghi d’Arte si terrà il 26 e 28 dicembre alla Cappella Palatina del museo vanvitelliano. La rassegna Autunno Musicale Suoni & Luoghi d’Arte Concerti alla Reggia giunge alla conclusione con due appuntamenti di alto profilo artistico, ospitati nella suggestiva Cappella Palatina della Reggia di Caserta.

Il momento centrale della chiusura della rassegna è il tradizionale “Concerto per un giorno di festa”, in programma venerdì 26 dicembre alle ore 11:15. Protagonista sarà l’Orchestra da Camera di Caserta, diretta dal suo fondatore Antonino Cascio, con la partecipazione al pianoforte di Francesco Nicolosi. Il programma si muove nel pieno classicismo, offrendo un percorso di grande equilibrio formale ed espressivo, con la Sinfonia n. 63 in do maggiore “La Roxelane” di Franz Joseph Haydn, il Concerto n. 4 in sol minore per pianoforte e orchestra di Giovanni Paisiello e la Sinfonia n. 36 in do maggiore “Linzer” di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’Orchestra da Camera di Caserta è una delle realtà più apprezzate del panorama musicale italiano, fondata e diretta da Antonino Cascio. Nel corso della sua attività ha collaborato con solisti di fama mondiale, si è esibita in importanti sedi e festival in Italia e all’estero. Accanto all’orchestra, Francesco Nicolosi è considerato tra i massimi esponenti della scuola pianistica napoletana, con una vasta e apprezzata discografia.

La rassegna si conclude domenica 28 dicembre con “Pianofestival Christmas”, sempre nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta. Alle ore 17:00 Kazimierz Brzozowski si esibirà in recital pianistico con un programma che spazia dalle sonate di Domenico Scarlatti al grande romanticismo di Fryderyk Chopin. Alle ore 18:15 lo stesso Brzozowski tornerà sul palco in duo con Tomoko Mack, proponendo un affascinante itinerario per pianoforte a quattro mani che comprende musiche di Johann Sebastian Bach, Moritz Moszkowski e Ignacy Jan Paderewski.

Kazimierz Brzozowski è una figura di primo piano della scena pianistica internazionale, con numerosi premi e riconoscimenti. Tomoko Mako ha costruito una carriera solida e articolata tra attività concertistica, discografica e didattica, con importanti concorsi internazionali vinti e numerose orchestre americane con cui si è esibita. Con questi due appuntamenti, Autunno Musicale Suoni & Luoghi d’Arte Concerti alla Reggia conferma la propria vocazione a coniugare eccellenza artistica e valorizzazione di uno dei luoghi simbolo del patrimonio culturale italiano.