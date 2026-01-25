Concerti a Berlino

E anche questo gennaio è durato, come al solito, un’eternità. Per fortuna, Berlino ci aiuta a superare la naturale malinconia del periodo più lento dell’anno con un calendario sempre fitto di eventi che spaziano fra tutti i generi, dalla musica al cinema, passando per la formazione e la solidarietà.

Il 28 gennaio, si tiene un workshop sulla scuola inclusiva alla Finow-Grundschule, organizzato dall’associazione Artemisia e dal Comites di Berlino. Il workshop si divide in due laboratori: “Migliorare l’inclusione nella mia scuola” e “Classi difficili: approcci psicoeducativi”, con ingresso gratuito.

Il 29 gennaio, la dottoressa Benedetta Zagni presenta una conferenza-seminario alla Freie Universität Berlin, dedicata al clima di classe, all’apprendimento cooperativo e allo sviluppo delle competenze socio-emotive. Sempre il 29 gennaio, si tiene una serata all’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, dedicata alla costruzione di un’ecologia educativa capace di sostenere una scuola inclusiva e orientata all’apprendimento significativo.

Il 31 gennaio, Sascha Ring, noto come Apparat, torna sul palco con il nuovo album “A Hum Of Maybe” alla Huxleys Neue Welt, mentre il rapper amburghese Disarstar porta il suo hip-hop politico alla Columbiahalle.

Il 1 febbraio, il pianista e compositore Stephan Graf von Bothmer accompagnerà dal vivo il film “Nosferatu” al BKA con una colonna sonora originale eseguita al CineTronium.