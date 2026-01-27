Concerro di Johnnie Guilbert a Milano annullato

Siamo spiacenti di comunicare che a seguito di problemi di salute Johnnie Guilbert si trova costretto ad annullare alcune date del suo tour europeo, inclusa quella prevista al Legend Club di Milano mercoledì 28 gennaio. Chi avesse già acquistato i biglietti per il concerto potrà chiederne il rimborso tramite modulo da compilare su Ticketone entro e non oltre il 2 febbraio.

Il tour in questione è il Violent Dream Tour e la data annullata era prevista per mercoledì 28 gennaio al Legend Club di Milano, in Viale Enrico Fermi, 98.

La data è stata annullata.

