Conceicao-Calabria, lite furiosa dopo Milan-Parma: cosa è accaduto

Tensione in casa Milan dopo la vittoria in rimonta contro il Parma, finita 3-2 grazie a un gol di Chukwueze nel recupero. Tuttavia, gli occhi sono puntati su un acceso scambio di battute tra il tecnico Sergio Conceicao e il difensore Davide Calabria, immortalato dalle telecamere al termine della partita. Il conflitto è scoppiato dopo il cambio di Calabria al 77′, sostituito da Jovic, il che ha scatenato delle reazioni da parte del calciatore verso il proprio allenatore. L’intervento dei compagni e dello staff è stato necessario per separare i due, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Calabria ha poi chiarito quanto accaduto, dichiarando che si è trattato di un malinteso e di una reazione dovuta all’alta adrenalina della partita. Ha sottolineato che tali situazioni sono comuni nel calcio e ha espresso il suo rammarico per quello che è successo, affermando che l’aspetto più importante è il risultato della squadra.

Dall’altra parte, Conceicao ha spiegato il suo comportamento post-partita, replicando che il nervosismo è parte della sua quotidianità. Ha fatto un parallelo con le situazioni familiari, sottolineando che talvolta si devono affrontare comportamenti non appropriati. Nonostante il momento di tensione, ha mantenuto un atteggiamento protettivo verso i suoi giocatori e ha ribadito che il successo ottenuto è stato frutto dello spirito di squadra. Entrambi hanno evidenziato che la situazione è stata risolta e non si tratta di un evento raro nel mondo del calcio.