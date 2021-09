“Nel mese di luglio dell’anno 2008, la razza umana sfiorò la completa estinzione. In pochi istanti, le armi elettromagnetiche cancellarono più di metà degli esseri umani dalla faccia del pianeta. Il cataclisma causò uno spostamento traumatico dell’asse terrestre, e i continenti finirono quasi interamente sommersi dalle acque”. Con queste parole, nel settembre del 1981 (in giorni diversi, vista la messa in onda su emittenti private), si presenta al pubblico italiano Conan. Il ragazzo del futuro, una serie animata con cui tale Hayao Miyazaki firma la sua prima regia.

Ambientato nel 2028 e tratto dal romanzo per ragazzi L’incredibile marea, che Alexander Key ha pubblicato nel 1970 e che in Italia arriverà 29 anni dopo (per Kappa Edizioni), il cartone animato racconta le vestigia di un mondo spazzato via da un conflitto nucleare vent’anni prima. Un mondo in cui i superstiti sono stati costretti a vivere nelle poche terre rimaste emerse e a ricominciare daccapo, con le sole risorse offerte dalla natura. Il Conan del titolo è un bambino, vive sull’Isola Perduta con il nonno, sopravvissuto alla guerra, e fa il pescatore, come quelli cantati da Lucio Dalla o Fabrizio De André. Una mattina, dopo aver combattuto con lo squalo Naso bianco quasi fosse robetta, Conan trova sulla spiaggia una ragazzina esanime, naufragata da chissà dove. È Lana e sarà lei a raccontare a lui e al nonno come nel mondo ci siano altri sopravvissuti, perlopiù raccolti a Indastria, l’unica città rimasta, dominata da un regime totalitario. E sarà ancora lei, presto rapita dall’esercito di Indastria, a innescare il viaggio di Conan lontano dalla sua Isola, verso un mondo e un’umanità da ricostruire.

Quella di Conan. Il ragazzo del futuro è una storia semplice, esplicita nelle sue metafore: è l’avventura di un bambino e dei suoi amici alla scoperta di un mondo adulto caduco e caduto, un mondo da salvare. È però il tipo di storia più efficace se a raccontarla ci sono Miyazaki e una manciata di collaboratori che, con il senno di poi, si direbbe composta da maestri indiscussi degli anime giapponesi: Yasuo Otsuka, l’animatore di Lupin III, Yoshiyuki Tomino, che ispirato da Colonie umane nello spazio, lo stesso libro che oggi innerva le ambizioni spaziali di Jeff Bezos, poco dopo si inventò Gundam; e Hisao Takahata, sodale di Miyazaki e con lui fondatore, nel 1985, dello Studio Ghibli.

Eppure, distribuita la prima volta nel 1978 dall’emittente nazionale giapponese, la Nhk, la serie era stata ignorata. Questione di ritardi nella produzione, orario sbagliato della messa in onda e scarsa popolarità dei suoi autori. Poco importa: una seconda collocazione in palinsesto e il suo acquisto in Occidente, Italia in testa, avrebbe fatto conoscere la serie dappertutto, consegnandola alla storia come un caposaldo dell’animazione tout court.

Prova ne sono la recente distribuzione della sua versione rimasterizzata su Amazon Prime Video (e su Vvvvid) e un lussurioso cofanetto in edizione limitata, la Ultimate Edition, pubblicato dall’italiana Dynit lo scorso maggio.

A rivederla oggi, i motivi di tanto affetto – più che di tanto successo – sembrano evidenti: come fosse cosa da niente, Conan racconta la dicotomia natura/cultura, come avrebbe detto il filosofo Ferdinand Tönnies, la dialettica società/comunità. Contrappone, speranzosa, l’innocenza delle nuove generazioni all’adulta brama di potere, che non lascia niente pur di prendersi tutto. Sono questi i temi di quarant’anni fa, capaci di far sembrare Conan un’opera creata stamattina. È un manifesto, una dichiarazione di intenti in cui gli autori – e che autori – inseriscono tutti gli elementi che distingueranno la loro poetica negli anni a venire e diventeranno il marchio di fabbrica dello Studio Ghibli: personaggi curati, stile dei disegni sobrio ed elegante, effetti speciali realizzati artigianalmente e, sottotraccia, messaggi morali suggeriti con lucidità discreta.

Dietro il marcato spirito di avventura che muove la serie – preferito da Miyazaki al tono ben più politicizzato dello statunitense Key – si sviluppano interrogativi importanti. Ne scaturiscono una profonda coscienza ecologista e una condanna all’uso scriteriato della scienza e alle divisioni di classe (o di censo) quanto mai attuali.

Fosse solo così, solo “attuale”, sarebbe già tanto. Il fatto è che Conan parla una lingua tanto essenziale da essere fuori dal tempo. Il modo in cui, in un episodio, Lana salva Conan dall’annegamento, cioè soffiandogli in bocca l’aria, è il più delicato e potente per rappresentare la vitalità di un bacio fanciullo, ma anche un ribaltamento ante-litteram dei ruoli di genere. E come Miyazaki saprà fare da lì in poi, tutto, nel suo racconto, succede con la fluidità delle cose semplici, capaci di rivelare, della vita, lo straordinario: Conan, a piedi nudi, sempre e solo in canottiera e pantaloncini, è forte come un toro, forse due, e sfoggia una resistenza sovrumana. Ma anche per lui, come per i poteri telepatici di Lana, è la naturale inconsapevolezza a fare breccia nell’incredibile per farlo sembrare vero. Come il bombo delle teorie (sbagliate) di Antoine Magnan (Le vol des insectes, 1934), che vola perché ignaro delle leggi fisiche che glielo impedirebbero, Conan non sa che per lui sarebbe impossibile sbriciolare catene o resistere dieci minuti sott’acqua; non sa che attraversare l’oceano su una zattera sarebbe impensabile anche per il migliore dei navigatori. Per questo Miyazaki glielo permette e a noi sembra la cosa più naturale, vera e bella del mondo.

A quarant’anni dal debutto di un’opera eterna, recuperarla è forse doveroso, di sicuro consigliato. Lo sa bene Carlo Cavazzoni che, a capo del settore video per Dynit e con Michele Stagni, ha curato le edizioni oggi visibili online e nella versione per collezionisti.

Carlo Cavazzoni

Cavazzoni, quali furono le vicissitudini produttive di Conan. Il ragazzo del futuro?

“Fu commissionato nel 1978 da un network nazionale giapponese, Nhk, e per Miyazaki fu la prima esperienza alla direzione di una serie tv. La sua scrupolosità e la sua pignoleria nella realizzazione delle animazioni e dei fondali crearono ritardi e conflitti con i produttori per la sforatura dei budget. Non a caso, dopo questa esperienza, Miyazaki decise di abbandonare la produzione delle serie, che limitavano troppo la sua creatività, per dedicarsi solo ai film cinematografici, che avevano budget superiori e gli permettevano di esprimersi meglio. Il che rende Conan unico nel suo genere, sia per la qualità realizzativa, sia perché è l’unica serie interamente diretta dal Maestro”.

Oggi i cataloghi delle principali piattaforme streaming sembrano testimoniare un vigoroso ritorno dell’anime. Le generazioni più giovani le apprezzano?

“Lavoro in questo settore da metà anni 90, prima come distributore poi per Dynit Italia, e posso dire di conoscerlo. Eppure non nascondo continue sorprese: dagli anni 70, e credo ininterrottamente, l’Italia ha dimostrato un amore spassionato nei confronti del Giappone e dell’animazione locale. È un’ammirazione ricambiata, beninteso, credo dovuta a una reciproca attrazione culturale. Ciò premesso, sì, c’è un interesse rinnovato per l’animazione giapponese, cui credo la pandemia abbia indirettamente contribuito: gli anime si adattano ai ritmi contemporanei, perché sin dagli anni 70 la loro durata è sempre stata di 22, 25 minuti, ideale per un intrattenimento veloce, che però genera quell’interesse regolare, capace di incollare lo spettatore davanti allo schermo”.

Perché una generazione che ama il gaming e l’esport dovrebbe guardare Conan?

“Perché è una di quelle serie che andrebbero viste da tutti. Mi viene in mente che quando pubblicammo la riedizione del cofanetto in blu-ray, con la scusa di mostrarla a sua figlia, un mio amico la rivide daccapo. Risultato? Tutta la famiglia la divorò con la stessa passione. Credo che Conan sia uno di quei rari casi in cui la storia è senza tempo. Per due motivi: ha un contesto fantascientifico, che senza una collocazione temporale univoca gli permette di ‘non invecchiare’, ed è una delle serie meglio realizzate, il che la rende ancora oggi una delizia per gli occhi”.

Approfondiamo: qual è il segreto che la rende una serie “eterna”?

“Ognuno potrebbe dare una risposta diversa. A sedurre me furono i contenuti, atipici per l’epoca: negli anni 70 i cartoni animati raccontavano di robot, sport e poco altro. In questo caso, invece, la vicenda arrivava da un romanzo, rielaborato da un Miyazaki strepitoso nel valorizzarne gli aspetti, direi, universali, come l’incapacità dell’uomo di imparare dai propri errori. Una caratteristica degli adulti, che però, a ripensarci oggi, venne approcciata con una sensibilità unica: Conan e i suoi amici non si contrappongono solo agli adulti ‘cattivi’, ma anche a quelli buoni, vittima di un’incapacità quasi cronica di migliorare, di agire in modo disinteressato. È un bellissimo messaggio di speranza: affidare la rinascita del pianeta alle nuove generazioni, le uniche ancora incontaminate e in grado di ricostruire il mondo restituendogli la purezza smarrita. Oltre a questo aspetto, in Conan misero le radici la poetica, lo stile e l’arte che da lì in poi Miyazaki avrebbe sviluppato nei suoi capolavori cinematografici. Proprio la cura nella realizzazione profusa da Miyazaki causò una messa in onda scostante e, quindi, il primo insuccesso. Il Maestro arrivò spesso a non consegnare gli episodi in tempo, perché non pienamente soddisfatto del risultato. Quel rigore, però, è ancora evidente ed è alla base di un fascino che resiste al trascorrere degli anni”.

L’iniziale flop fu clamoroso, soprattutto se si considera la qualità eccelsa del team produttivo. Quando Conan esplose davvero?

“Non sempre i capolavori ottengono un riscontro immediato. Oltre a una collocazione sbagliata in palinsesto, che contrappose la serie ad altre con seguiti molto ampi, non va sottovalutato che Conan fu una mosca bianca: pur mantenendo un imprinting avventuroso, era tutto fuorché un anime violento, di quelli all’epoca di maggior presa sul pubblico. Quando fu ritrasmesso dalle reti private giapponesi, si cominciò a intravederne il potenziale, tanto che, negli anni 80, la serie fu rieditata in un film, poi ripudiato da Miyazaki e dalla casa di produzione. Di recente abbiamo tentato di distribuirlo, ma è stato impossibile. Solo a un passaggio successivo, Conan venne esportato all’estero ed esplose. Ne esiste anche una versione tradotta per l’Arabia Saudita. Quando arrivò in Italia, divenne un fenomeno. Credo addirittura di maggior successo che in patria”.

A proposito di Italia: sette dischi tra blu-ray e dvd, sia in formato originale 4:3 sia in 16:9, un doppio vinile con la colonna sonora originale e la sigla tv, un artbook di 120 pagine, un booklet con sinossi, schede e approfondimenti. Costo complessivo, 119 euro e spiccioli: che mercato hanno, da noi, produzioni di questo tipo?

“Quella di Conan è un’edizione numerata: tremila copie sono state stampate e tremila vendute. Ne rimane qualcuna sui principali store digitali. È un risultato tutt’altro che scontato visti i tempi e le difficoltà che stiamo attraversando”.

C’è un aspetto, o un oggetto, della Ultimate Edition di cui andate più fieri?

“Il paper toy che ci siamo messi in testa di realizzare senza sapere quanto fosse complicato produrlo. E poi il vinile, che contiene la descrizione di ogni brano con il riferimento alla sua collocazione nella serie. Non ultimo il restauro video. Abbiamo realizzato quest’edizione con materiali mai utilizzati prima: nel 2020, Nippon Animation ha creato un nuovo riversamento in digitale, in 4K, dalle pellicole originali. L’abbiamo sfruttato per Conan e la definizione che siamo riusciti a ottenere per il blu-ray è la massima possibile, tanto che bloccando l’immagine e facendo attenzione è addirittura possibile notare il disallineamento della fotografia originale”.

Con Michele Stagni, ha curato anche l’edizione Home Video, disponibile con due doppiaggi, quello del 1981 e quello del 2007. Con quali criteri avete lavorato?

“Il doppiaggio del 2007 è nostro. È il secondo in ordine temporale ed è molto fedele ai testi originali. Decidemmo di scegliere gli stessi doppiatori di Laputa – Castello nel cielo, vista la somiglianza (non causale) fra i protagonisti del film e quelli di Conan. Un’altra prova di quanto, in quella prima regia, Miyazaki avesse posto i semi per un futuro di meraviglie. In tutti i sensi”.