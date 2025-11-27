Conad Italia: assicurazioni per animali domestici con Santévet

Conad ha annunciato una nuova collaborazione con Santévet, attraverso Conad Discovery, con l’obiettivo di rendere più accessibile la protezione della salute degli animali domestici nella vita quotidiana delle famiglie italiane. I possessori di Carta Insieme e Insieme Più Conad Card potranno accedere a polizze dedicate a cani e gatti, pensate per coprire le spese veterinarie e offrire maggiore serenità ai proprietari.

Le assicurazioni propongono una copertura completa, rinnovabile di anno in anno per tutta la vita dell’animale, con uno sconto del 10% sulla prima annualità riservato ai clienti Conad. La gestione avviene tramite la piattaforma HeyConad Assicurazioni o tramite call center, con la libertà di scegliere il proprio veterinario di fiducia.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Conad Discovery e Santévet, player specializzato e presente in sei Paesi europei. Conad Discovery amplia così la propria offerta anche al mondo pet, già attivo come intermediario assicurativo nell’ecosistema HeyConad con prodotti Casa, Infortuni e Viaggi.

L’integrazione dell’offerta assicurativa pet si inserisce nella strategia omnicanale di Conad, che con HeyConad riunisce spesa, shopping online, viaggi e servizi assicurativi in un’unica piattaforma, pensata per rispondere a esigenze sempre più diversificate e offrire ai clienti un’esperienza completa e personalizzata.