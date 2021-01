Il pilates mi ha liberata da un pregiudizio su me stessa che si era formato in prima media: iscritta a pallavolo senza aver mai giocato una partita, mi convinsi di non essere idonea alle discipline sportive, tanto che al liceo obbligai mia madre a farmi esonerare da ginnastica — con la scusa dell’asma — perché il voto non mi rovinasse la media. Lo so, è da sfigati. E pensate che sarei rimasta in quella condizione, se il pilates non mi avesse riscattata.

Undici anni fa, quando ho iniziato a praticarlo (immaginavo, a torto, che si sudasse poco), ho scoperto l’euforia delle endorfine post allenamento, la potenza del respiro, il piacere della fatica fisica, ho imparato ad aver fiducia nelle possibilità del mio corpo, a sfidarlo senza prepotenza, ad assistere ai suoi progressi. Il pilates mi è diventato indispensabile: a un certo punto frequentavo due palestre diverse, in una praticavo il matwork, in un’altra usavo il reformer.

Nel marzo 2020 è scoppiata la pandemia e le palestre hanno chiuso. Non ho reagito subito, dovevo metabolizzare l’improvvisa stasi, la solitudine. Mi ero sempre rifugiata nelle abitudini, ora serviva instaurarne di nuove, domestiche. Il pilates era stata una rivoluzione per me, mi aveva riconciliata con il corpo, che prima era un nemico, un meccanismo difettoso, un mistero indecifrabile, un involucro non scelto, dopo invece era diventato un complice.

Mentre quel corpo ricominciava a manifestare i sintomi più disparati per resistere al lockdown — non sapeva difendersi, o ribellarsi, se non così — , mentre insomma ritornava ostile, io cercavo in rete corsi di pilates. Ho fatto qualche tentativo con i tutorial, ma non funzionava: l’allenamento era asettico, noioso, richiedeva una forza di volontà che non avevo. Poi ho intercettato Giorgia, che faceva una diretta web quotidiana, e l’ho seguita ogni giorno fino a luglio, anche quando ho ripreso la palestra.

Oggi che i centri sportivi sono di nuovo chiusi, pratico pilates due volte a settimana: ho ritrovato Angelica, la mia prima istruttrice, con cui faccio lezioni private online; l’ho chiamata proprio perché lei era stata il principio di tutto, e sentivo che di quella dirompenza originaria avevo necessità. Inoltre pratico yoga con Laura, che si è offerta di insegnarmelo. Quelle con loro sono ore di concentrazione assoluta e di grande efficacia, tra le migliori della settimana. Ho riempito la casa di attrezzi, ho appuntamenti fissi, la mattina presto, prima del lavoro, o la sera a fine giornata, e la palestra mi manca meno.

Ho capito la ragione per la quale, a differenza dei tutorial, Giorgia ha funzionato: non solo perché seguiva un metodo a me familiare, ma perché con lei avevo la sensazione di non essere sola, anzi di instaurare un rapporto, seppure a distanza. È lo stesso che ho con Angelica e Laura: il rapporto allievo-maestro, l’unico in cui, nonostante la mia proverbiale diffidenza, io tendo a fidarmi del tutto, se a chi insegna riconosco autorevolezza. È sempre stato per me un tipo di rapporto importante, e lo è ancor di più in questo caso, poiché il percorso di apprendimento esula dal linguaggio, la mia zona di comfort, e tocca invece il mio vulnus, consentendomi di mettermi a nudo, di essere vista, senza vergognarmi.

In fondo, nell’epoca sciagurata che stiamo vivendo, confinata a casa, ho bisogno ancora delle stesse cose: di sfidare me stessa, di stabilire una connessione con l’altro, di sentire che posso, nell’imponderabile, controllare qualcosa. Questa speciale forma di controllo passa, paradossalmente, dalla possibilità di abbandonarsi. A ben vedere, è il contrario dell’essere esonerati, cioè il contrario della resa.