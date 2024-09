Con un martello aggredisce la moglie mentre dorme: arrestato. Lei è in gravi condizioni.

Il 28 settembre 2024, un uomo di 72 anni è stato arrestato a Ladispoli, vicino Roma, dopo aver aggredito la moglie cubana di 50 anni con un martello mentre quest’ultima stava dormendo. L’aggressione è avvenuta intorno alle 7.30 di mattina presso la loro abitazione in via Sorrento, dove si trovava anche il loro figlio di 20 anni. L’uomo ora deve rispondere dell’accusa di tentato omicidio.

Dopo l’aggressione, i residenti del quartiere hanno chiamato le autorità e i sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente. La vittima è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma in condizioni considerate gravi, classificata in codice rosso. Presentava ferite lacero-contuse sul cranio e escoriazioni sulle braccia, ma, fortunatamente, era cosciente al momento del soccorso e le sue condizioni di salute non sono state giudicate imminenti pericolo di vita.

L’episodio ha suscitato grande shock nella comunità locale, evidenziando temi di violenza domestica e sicurezza. Le autorità competenti stanno ora conducendo indagini approfondite sul caso per comprendere le circostanze e le motivazioni che hanno portato a un gesto così estremo. Inoltre, il 72enne è stato trasferito nel carcere di Civitavecchia in attesa di ulteriori sviluppi legali.

La violenza domestica è un problema serio e ricorrente, e questo caso mette in luce i rischi che molte donne affrontano quotidianamente. Sono stati mobilitati anche servizi di supporto per aiutare la vittima e analizzare le dinamiche familiari. La comunità locale è rimasta in apprensione, preoccupata per la sicurezza dei propri membri e desiderosa di affrontare il problema della violenza di genere che continua a persistere nella società.

In conclusione, l’arresto dell’uomo rappresenta un passo nella lotta contro la violenza domestica, ma rimane urgente la necessità di campagne di sensibilizzazione e misure preventive per garantire la sicurezza e il benessere di tutte le persone coinvolte.