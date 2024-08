con un gesto disperato salta nello zaino

Gatto randagio alla ricerca di un posto caldo e anche di una casa per sempre conquista il cuore di due viaggiatori

Durante una freddissima giornata invernale, Kate Hoare e il suo compagno Seb si trovavano in Bulgaria, la coppia si era fermata in una cittadina per fare qualche acquisto in un alimentari. Dopo aver ultimato gli acquisti la coppia si diresse verso la propria vettura per caricare le buste della spesa e per sistemare le valige quando è accaduto qualcosa che li ha lasciati allibiti.

Quello che doveva essere un semplice momento di organizzazione si è infatti trasformato velocemente in un evento unico e commovente, un piccolo felino randagio probabilmente affamato e alla ricerca di calore si era avvicinato di soppiatto e con determinazione lasciò entrambi senza parole.

Il gatto che salta nello zaino, non ha alcuna intenzione di uscire

Mentre Kate e Seb erano intenti a sistemare la spesa videro con la coda dell’occhio un movimento rapido e improvviso, inizialmente entrambi pensarono che si trattasse di un topolino affamato ma con loro grande sorpresa si resero immediatamente conto che non era un topo ma quello che avevano visto era un dolcissimo piccolo gatto.

A quanto riferito nonostante si trattasse di un randagio il gatto si è avvicinato immediatamente alla coppia ignorando completamente il suo istinto, mosso probabilmente da fame e freddo.

Il micetto senza alcuna esitazione si infilò immediatamente nello zainetto con la cerniera aperta, il comportamento del gatto era ovviamente un chiaro segnale del suo bisogno di aiuto e quando Seb tirò fuori il gattino dallo zaino, questo si rannicchiò immediatamente contro il suo collo, dimostrando una fiducia e un affetto inaspettati per un randagio, immediatamente tra il felino e l’uomo si creò legame e la coppia si rese immediatamente conto di essere stati scelti come nuovi genitori umani e che dato l’enorme affetto dimostrato da quella creaturina non avrebbero mai potuto tirarsi indietro.

Nonostante la coppia non fosse proprio propensa nell’adottare un micio non potevano ignorare il bisogno del gattino e decisero così di portarlo a casa molto preoccupati per le sue condizioni di salute e soprattutto per il freddo rigido dell’inverno bulgaro.

Durante il viaggio i coniugi fecero una sosta e Sztanko,nome dato al micetto, si spaventò molto a causa dell’abbaiare di un cane e corse su un albero, malgrado i tentativi di farlo scendere il piccolo era talmente spaventato che si rifiutava di scendere costringendo Kate e Seb che avevano un appuntamento a proseguire il viaggio senza di lui, entrambi avevano il cuore spezzato , anche se all’inizio non avevano intenzione di tenere il gatto erano già perdutamente innamorati di lui e il giorno successivo decisero di tornare indietro e dopo alcuni tentativi riuscirono finalmente a far scendere il gattino.

@hoareo a lil surprise visitor jumped into our shopping bag… #kitten #traveltiktok #bansko #catsoftiktok ♬ original sound – hoareo

Una volta sceso dall’albero il micio infreddolito si infilò immediatamente nel cappotto dell’uomo per riscaldarsi, la coppia era decisa a salvarlo perché erano già affezionati al micio ma non potevano tenerlo una volta tornati dalle vacanze a causa di impegni lavorativi che li trattenevano fuori di casa per molto tempo, ma si impegnarono a trovare una casa per sempre al gattino con enorme successo, infarti ora il dolce micio non è più un randagio ma vive una vita felice e piena nella sua nuova casa, l’essersi intrufolato nello zaino del giovane gli ha portato solo gioia e amore