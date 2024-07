Con soli 11€ porti a casa un comodo Compressore multiuso e senza filo!

Urban Prime Portable Electric Air Compressor è il compressore che ti accompagnerà nelle tue prossime vacanze e nella vita quotidiana, da inserire tranquillamente nel portabagagli o nel box auto. Supporta fino a 150 PSI/10,3 BAR, per gonfiare pneumatici di auto, moto e bici. Ma anche diversi tipi di oggetti gonfiabili, come palloni, ciambelle, ecc.

Oltre ad essere lungo solo 14 cm, e dalla forma cilindrica, ha pure un altro vantaggio: quello di essere senza fili.

Non temere di danneggiare gli pneumatici o gli oggetti: quando raggiunge la pressione preimpostata, si ferma automaticamente. Il tubo ha un alloggiamento apposito per conservarlo alla fine di ogni utilizzo.

La LUCE LED consente di eseguire rapidamente la manutenzione su strada anche in condizioni di buio. Utile in caso di emergenza come segnalatore di presenza, quando resti in panne nelle zone buie.

Potrai contare su un marchio come Urban Prime che offre accessori per la mobilità sostenibile come caschi e accessori universali per bici e monopattini.

