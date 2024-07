Con soli 10€ porti a casa questo comodissimo Hub 5 in 1 per tutti i dispositivi!

SABRENT Hub USB C HDMI, Multipresa USB C hub è un dispositivo multiporte del quale non potrai più fare a meno. Contiene 1 porta USB 3.2 Gen 1 con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, 2 porte USB 2.0 con una velocità di trasferimento fino a 480 Mbps, 1 porta USB di tipo C ed 1 porta HDMI. Sfrutta il coupon con 40% di sconto e paga solo 10 euro!

VAI SUBITO ALL’OFFERTA Massima compatibilità con con chiavette USB, mouse, tastiere, cuffie USB, altoparlanti, MacBookm Mac Pro/Mini, iMac, Surface Pro, PS4, PS5, XPS, Notebook PC, SSD/HDD portatili e molti altri dispositivi USB.

Molto facile da utilizzare, è di fatto in stile Plug & Play. Pertanto, non sono necessari driver aggiuntivi per il funzionamento di questo dispositivo.

Permette di riprodurre video e film se collegato ad una TV o ad un proiettore. Risoluzione fino a 4K (2160×3840 pixels).

Lo porti facilmente dove vuoi, senza paura di danneggiarlo. Realizzato in ABS di alta qualità, garantisce una connessione stabile tra le periferiche ed il computer.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?