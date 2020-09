Non solo i mesi di lockdown, ma anche lo smartworking che ancora prosegue ha messo a dura prova schiena, spalle e collo degli italiani. “Lavorare da casa, magari dal divano, sul letto o su sedie troppo basse o troppo alte, alla lunga ha favorito posture scorrette, che hanno portato a mal di schiena e dolori al collo e alle spalle”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Massimo Alfieri, laureato in psicologia clinica e in scienze motorie, massofisioterapista e preparatore fisico internazionale, docente di Fiosioterapia all’Universià di Ostrava. “Per evitare questi problemi il consiglio è semplice: fare ginnastica controllata e costante”.

