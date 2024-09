Con Samsung One UI 6.1.1, le nuove funzionalità di Galaxy AI si espandono ad altri dispositivi

Samsung ha recentemente annunciato l’aggiornamento della One UI alla versione 6.1.1, che sarà disponibile per diversi modelli della serie Galaxy. Questo aggiornamento porterà le ultime funzionalità legate all’intelligenza artificiale (AI) Galaxy, precedentemente introdotte con i dispositivi Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6, anche su altri modelli di fascia alta. I nuovi aggiornamenti riguarderanno la gamma Galaxy S24, S23 (incluso S23 FE), Z Fold 5, Z Flip 5 e i tablet della serie Tab S9. È previsto che il rollout dell’aggiornamento inizi il 9 settembre in Nord America ed Europa, mentre in Corea del Sud è già iniziato il 5 settembre. L’aggiornamento si estenderà a tutti i mercati in cui sono venduti modelli Galaxy nelle settimane successive.

Le nuove funzionalità AI della One UI 6.1.1 includono strumenti innovativi per semplificare la comunicazione e superare le barriere linguistiche. Tra queste, la modalità Interprete offre la possibilità di ascoltare presentazioni in lingua straniera grazie alla traduzione unidirezionale e alla modalità di ascolto. Inoltre, il Compositore di Assistente Chat consente di scrivere e-mail e post sui social media con parole chiave, permettendo agli utenti di scegliere tono e stile.

Un’altra novità è la funzione Risposte Suggerite, precedentemente disponibile solo su Z Flip 6, che arriverà anche sui Galaxy S24, consentendo di rispondere rapidamente ai messaggi tramite smartwatch. Sul fronte della produttività, Assistente Note permette di riassumere e tradurre annotazioni, mentre la nuova funzione di trascrizione consente di creare appunti a partire da registrazioni vocali.

Altre funzioni utili prevedono la Traduzione in sovraimpressione PDF e Bozza su Immagine, che genera suggerimenti su come completare un’immagine. Inoltre, la funzione Cerchia e Cerca con Google fornisce istruzioni dettagliate per risolvere problemi matematici complessi. Non manca anche la funzione Sound Search per identificare brani musicali.

Infine, per la creazione di contenuti multimediali, gli utenti possono divertirsi con Studio Ritratti, per realizzare ritratti in vari stili, e Slow-mo istantaneo, che consente di rallentare video senza compromettere la qualità dell’immagine. Con queste novità, Samsung mira a migliorare ulteriormente l’esperienza utente dei suoi dispositivi Galaxy.