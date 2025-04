Con Raimondo Todaro stavamo soffrendo

Francesca Tocca, ballerina di Amici, ha parlato per la prima volta della sua separazione da Raimondo Todaro durante l’ospitata a Verissimo, condotta da Silvia Toffanin. Raccontando del suo ritorno nel talent show, ha evidenziato che anche sua figlia Jasmine ha accolto con entusiasmo questa novità. La ballerina ha descritto la separazione come una decisione difficile, presa di comune accordo, sottolineando che, nonostante la tristezza, entrambi hanno riconosciuto che rimanere insieme stava causando più danni che benefici. Ha affermato che, sebbene non sia mai facile interrompere una relazione, il loro attaccamento persiste: “L’amore che ci unisce va oltre” ha dichiarato, evidenziando un legame profondo.

Francesca ha anche affrontato le voci e i gossip che circolano su di loro, sottolineando la difficoltà di gestire le speculazioni e le critiche sui social media. Ha chiarito che la loro separazione non è stata un evento improvviso, ma il culmine di una lunga crisi e ha spiegato l’importanza di mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori. Rispondendo a una domanda sull’eventuale futuro delle loro relazioni, ha lasciato aperta la possibilità di un eventuale riavvicinamento, affermando: “Nella vita non si sa mai nulla” e di essere una persona istintiva. Francesca ha concluso affermando che il bene reciproco è sempre al primo posto e che, attualmente, hanno un rapporto sereno, dimostrando così che, nonostante la separazione, la loro connessione rimane significativa.