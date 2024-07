Con questi 4 Galaxy SmartTag2 in OFFERTA non smarrirai più chiavi, trolley, bici o l’auto!

Samsung Galaxy SmartTag2 è un dispositivo progettato per chi perde spesso gli oggetti o non ricorda dove ha parcheggiato il proprio veicolo. O teme che ciò possa accadere. Si pensi tipicamente a chiavi, trolley, ma anche ai grandi parcheggi dei centri commerciali nei quali non ricordiamo dove abbiamo parcheggiato. O quando lasciamo la bici in giro.

Su Amazon c'è la possibilità di prenderne ben 4 a soli 73 euro, un sconto incredibile del 31%! Con un risparmio di 33 euro.

Autonomia fino a 500 giorni, e fino al 40% in più di batteria con la modalità Risparmio energetico.

Non temere la pioggia o la polvere, visto che sono dotati della classificazione IP67.

Sfrutta la Modalità Smarrito: quando è attiva, l’NFC (Near Field Communication) mostrerà il tuo contatto registrato e un messaggio sullo smartphone di chi lo trova, senza differenze di sistema operativo.

E poi c’è la Modalità Naviga: attiva la funzionalità Cerca nelle vicinanze per ottenere indicazioni passo-passo tramite la modalità Naviga. Puoi anche far suonare Galaxy SmartTag2 per ricevere un segnale acustico che ti aiuterà a localizzarlo senza problemi!

