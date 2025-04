Con Poste e Tim, l’Italia Riscopre l’Importanza delle Telecomunicazioni

La crescita di Poste come primo azionista di Tim, arrivando al 25% del capitale, è vista positivamente da Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim. Labriola enfatizza l’importanza dell’azienda di telecomunicazioni per la digitalizzazione e la modernizzazione dell’Italia. È soddisfatto di avere un partner industriale a lungo termine, poiché Poste considera la sua partecipazione come strategica. Labriola sottolinea che questa alleanza porterà benefici significativi ai clienti di entrambe le aziende, che potranno accedere a un portafoglio di servizi più ampio. Non si limiteranno più alle sole telecomunicazioni, ma includeranno anche servizi finanziari, energia e assistenza simile.

Inoltre, Labriola indica che per le aziende ci sarà un’accelerazione nello sviluppo del cloud, essenziale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese italiane di tutte le dimensioni. L’integrazione dei servizi delle due aziende non solo migliorerà l’offerta per i consumatori, ma supporterà anche l’evoluzione della tecnologia cloud nel mercato italiano. In questo contesto, l’amministratore delegato di Tim evidenzia la necessità di un faro industriale duraturo, considerando il nuovo assetto azionario come un passo fondamentale per l’innovazione e il progresso economico del Paese. La collaborazione tra Poste e Tim è dunque vista come un grande passo verso un futuro più digitalizzato e interconnesso, con l’obiettivo di migliorare e semplificare la vita dei cittadini e delle aziende italiane.