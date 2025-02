Con Pescare Show Rimini diventa la capitale della pesca sportiva

Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio si svolgerà a Rimini, al quartiere fieristico, Pescare Show, il Salone Internazionale della pesca sportiva, della nautica da diporto e outdoor. Valentina Fioramonti, Group Exhibition Manager di IEG, sottolinea come la scelta di Rimini sia strategica, in quanto legata al turismo nautico e alla pesca. La fiera prevede novità, come due grandi vasche per esibizioni di lancio, la partecipazione di personaggi noti del settore e attività di sensibilizzazione in collaborazione con il Club Nautico di Rimini e altre organizzazioni. Il progetto prevede anche un’ulteriore internationalizzazione per l’edizione del 2025, con il coinvolgimento di associazioni europee.

Quest’anno l’Emilia Romagna è la regione ospite, con eventi tra cui un seminario sulla pesca sportiva e la sostenibilità. La fiera affronta anche il turismo da pesca, proponendo aree dedicate a enti turistici, con offerte da diverse località come Trentino, Val Susa e Danimarca. Inoltre, ci sarà un Fuorisalone con attività sul territorio. Si inizierà con il 1° Trofeo di Pesca al Colpo “Pescare Show”, e altre iniziative riguardanti il Light Rock Fishing, organizzate con la Federazione Italiana Motonautica. Infine, a marzo, la manifestazione si sposterà a Napoli, focalizzandosi su aspetti commerciali e relazioni tra pesca commerciale e sportiva, in collaborazione con la Regione Campania.