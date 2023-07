Con occhi silenziosi e attoniti il gatto affronta coraggiosamente…il bagnetto

Spopola su TikTok il video di un gatto durante il bagnetto: l’espressione attonita e allo stesso tempo eloquente degli occhi del quattro zampe ha conquistato il web.

Chi avrà un animale domestico saprà benissimo che uno dei momenti più impegnativi da affrontare è proprio quello del bagnetto. Lavare un cane o un gatto può rivelarsi infatti alquanto complesso, soprattutto se all’animale in questione essere lavato non piace proprio. Naturalmente dipenderà dalla personalità di ciascuno: ci saranno animali domestici che adorano il contatto con l’acqua e altri invece che farebbero di tutto per non fare il bagno. Questo discorso ad esempio è particolarmente indicato per un dolce gattino dal manto nero di nome Panther, il quale con i suoi occhi spaventati ha espresso in modo eloquente le sensazione da lui provata durante la doccia.

Il delicato momento del bagnetto: spopola su TikTok il video che mostra in che modo il gatto Panther lo affronta

Il video che mostra il dolce gattino è stato condiviso su TikTok all’account social @my dog mademe da una donna, Michèle, che come lavoro si occupa della tolettatura degli animali domestici.

Nella didascalia posta a corredo del video condiviso su TikTok si legge: «Panther enjoys his baths in a sort of stunned silence kind of way» (tradotto in italiano: «Panther si gode i suoi bagni in una sorta di silenzio attonito»). Le immagini del filmato mostrano, sulle note della famosa canzone Don’t Worry Be Happy (brano musicale del 1988 scritto e cantato dal jazzista statunitense Bobby McFerrin), il momento del lavaggio del gattino dal manto nero di nome Panther.

Durante il bagnetto, Panther osserva con occhi ora spaventati ora arrabbiati la tolettatrice che lo sta lavando. Anche se dal suo sguardo appare evidente come Panther detesti il momento della doccia mentre preferisca l’insaponatura, il quattro zampe non protesta ma rimane immobili limitandosi a guardare l’umana senza lamentarsi e sperando che presto la doccia finisca. Non è la prima volta che un video che mostra il momento del lavaggio di un cucciolo venga condiviso sui social network, conquistando migliaia di visualizzazioni.

Il filmato, visualizzato da cinquanta milioni di persone, è stato commentato da oltre un milione di utenti di TikTok. In molti hanno espresso la loro simpatia nei confronti del gattino Panther; diversi i commenti sul silenzio attonito del micetto che detesta essere lavato e che, come hanno scritto molti utenti, sembra aver capito che meno si lamenta e più in fretta finirà lo spiacevole momento. I gatti non hanno bisogno di bagni regolari come per i cani, dal momento che nella maggior parte dei casi si lavano e puliscono da soli. In alcune occasioni, come è accaduto a Panther, è necessario però fare un bagnetto al felino domestico. Spesso si tende a pensare che i felini non siano amanti dell’acqua. In realtà non sempre è così. A seconda della personalità di ciascun gatto, ognuno tenderà a prediligere o meno il contatto con l’acqua e sarà di conseguenza più o meno semplice convincere il micio a fare il bagno quando sarà necessario. Come è possibile vedere dal filmato che ha per protagonista Panther, inoltre, spesso i felini domestici quando fanno il bagno tendono a bere l’acqua dissetandosi. (di Elisabetta Guglielmi)