Con Now Bar, il Galaxy S25 avrà un assistente su misura

Samsung ha presentato in anteprima le innovazioni software della serie Galaxy S25, introducendo un nuovo elemento chiamato Now Bar, che sarà visibile sulla schermata di blocco. Questa barra fornirà dati personalizzati sulle attività quotidiane degli utenti, con strumenti per gestire intrattenimento, monitorare allenamenti e ottenere indicazioni stradali per incontri, oltre a facilitare le comunicazioni in lingue straniere. Anche se Samsung non lo definisce esplicitamente come un assistente AI, le funzionalità suggeriscono una certa intelligenza.

La Now Bar non si limita a visualizzare notifiche, ma avrà la capacità di creare cartelle di app per i viaggi, playlist musicali per il volo e promemoria sugli orari di partenza per l’aeroporto. Questo strumento sarà interattivo, consentendo agli utenti di scorrere per accedere a informazioni chiave come le previsioni meteorologiche. Inoltre, l’assistente AI integrato nella Now Bar potenzia l’esperienza utente, ottimizzando le interazioni quotidiane attraverso directory di applicazioni collegate a eventi specifici, come viaggi o riunioni. Ad esempio, gli utenti potranno ricevere playlist curate per momenti precisi e suggerimenti per attività, compresi promemoria sui tempi di partenza.

Un altro aspetto importante è rappresentato dal Personal Data Engine, un sistema di privacy all’avanguardia implementato da Samsung per gestire in modo sicuro le informazioni personali degli utenti. Questo sistema archivia i dati in uno spazio criptato, proteggendoli da minacce esterne, ed è integrato nella piattaforma di sicurezza Knox Vault, già presente sui dispositivi Galaxy e rinomata per le sue misure contro accessi non autorizzati.

Il Personal Data Engine non solo protegge informazioni sensibili, ma garantisce anche che queste rimangano accessibili solo all’utente, consentendo così interazioni più sicure con la Now Bar e altre funzionalità AI. La specifica impostazione di sicurezza rappresenta un avanzamento verso un’esperienza mobile che pone l’accento sulla privacy, rispondendo così alle crescenti preoccupazioni degli utenti riguardo la protezione dei propri dati. In sintesi, la serie Galaxy S25 promette di arricchire l’esperienza mobile, rendendola più personale e sicura.