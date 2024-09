Con Luiss osservatorio sulle competenze

Il 9 settembre 2024, Elisa Zambito Marsala, responsabile dell’ecosistema educativo e dei programmi di valore globale di Intesa Sanpaolo, ha partecipato a una cerimonia di benvenuto per le matricole presso l’Università Luiss Guido Carli. Durante il suo intervento, ha messo in evidenza l’impegno della banca nell’ambito della formazione e nello sviluppo di progetti volti alla crescita civile e culturale della società. Intesa Sanpaolo ha collaborato con la Luiss per creare un osservatorio denominato Look4ward, il quale ha l’obiettivo di monitorare le nuove competenze richieste in un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Questo osservatorio è parte di un’iniziativa più ampia che prevede la creazione di un format rivolto a università e scuole di ogni livello, con l’intento di supportare gli studenti nell’orientamento verso le tendenze globali e le nuove economie. Le dichiarazioni di Zambito hanno sottolineato l’importanza di preparare i giovani ai cambiamenti in atto nel mondo lavorativo, favorendo lo sviluppo delle competenze chiave necessarie per affrontare le sfide future.

La creazione di Look4ward segna un passo significativo per il settore educativo, segnalando un maggiore allineamento tra le istituzioni formative e le esigenze del mercato. Intesa Sanpaolo, in qualità di partner strategico, si propone di accompagnare gli studenti nel loro percorso educativo, promuovendo una maggiore consapevolezza riguardo alle dinamiche e ai trend attuali, che influenzano la trasformazione della società. La banca manifesta così la sua volontà di investire nel futuro delle nuove generazioni, attraverso un’integrazione tra l’educazione e le esigenze lavorative emergenti.

Zambito ha enfatizzato che l’iniziativa non è solo un supporto educativo, ma rappresenta un’opportunità per gli studenti di crescere in un contesto che valorizza l’innovazione e l’adattabilità. Questo approccio si allinea con l’idea che la formazione continua e l’adeguamento alle nuove realtà siano fondamentali per garantire un accesso sostenibile e responsabile alle opportunità offerte dal mercato del lavoro. In conclusione, l’intervento di Zambito ha evidenziato come l’educazione e la preparazione per il futuro siano obiettivi primari per Intesa Sanpaolo, unendo il mondo bancario con quello dell’istruzione per un impatto positivo sulla società.