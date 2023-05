con lui un biglietto straziante

Ad accompagnare un cucciolo di cane abbandonato all’interno di una gabbia rotta vi è un biglietto straziante: la scoperta è da brividi.

Questo adorabile cucciolo di cane è stato scoperto dai volontari di un noto ente di beneficienza, in costante attività per sostenere il benessere degli animali, ai bordi di una strada secondaria. Il piccolo dal triste sguardo, nella sua richiesta d’aiuto ai passanti, si mostrava adagiato all’interno di un’angusta gabbia rotta dopo essere stato abbandonato. Al fianco del cagnolino vi era però uno spiazzante biglietto.

Rudy abbandonato in una gabbia rotta: trovano il cucciolo di cane con un biglietto straziante

Le immagini che hanno documentato il recupero del pelosetto – a cui è stato poi affidato il nome di Rudy – sono state condivise per la prima volta dalla “UK Animal Cruelty Files”, lo scorso 11 maggio. Mentre, pochi giorni più tardi, ulteriori informazioni e istantanee sono giunte anche dal rifugio gestito dalla “RSPCA England & Wales”, nel quale il piccolo Cocker spaniel inglese è stato accolto in seguito alla sua pubblica segnalazione.

Salvato – assieme a un altro pelosetto – da quello che si è dimostrato a tutti gli effetti un triste abbandono sulla Oxfordshire, Rudy è stato lasciato senza protezione dai suoi precedenti proprietari, ma questi ultimi avrebbero voluto lasciare una traccia del loro passaggio nella vita del pelosetto prima di separarsi definitivamente da lui.

Il docile Cocker spaniel inglese dal pelo bianco a chiazze marroni è stato lasciato in strada assieme a una lettera che ha toccato il cuore dei volontari. “Per favore“, si legge nel biglietto, “nutrimi e prenditi cura di me. Il mio padrone sta lottano per fare lo stesso“.

Sebbene le attitudini predilette dal Cocker spaniel inglese e maggiormente conosciute rispecchino il suo principale punto di forza, ossia la sua inesauribile energia, il piccolo Rudy sembra aver sofferto molto l’assenza del suo precedente padroncino, e questo potrebbe – al momento – aver momentaneamente frenato il suo entusiasmo.

Per tal ragione i volontari della “RSPCA England & Wales” hanno tentato di fare tutto il possibile per garantire una veloce ripresa al piccolo Rudy e tutto l’affetto di cui è stato privato. Per il momento Rudy resterà nell’accogliente struttura di recupero per poter riacquistare fiducia in se stesso. Nel frattempo – per chiunque sia interessato a conoscere il cagnolino più da vicino e attendere la conclusione del suo periodo di riabilitazione – si accettano richieste per trovare la sua nuova famiglia.