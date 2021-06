Con l’introduzione del primo OnePlus Nord, a luglio 2020, OnePlus ha avviato un importante percorso di trasformazione dell’azienda, allargando la gamma verso la fascia media e bassa del mercato. Una maturazione che ha portato qualche scossone, come l’addio del co-fondatore Carl Pei a fine 2020, ma decisamente premiata dai risultati. “Durante il primo trimestre del 2021 abbiamo registrato una crescita delle vendite in Europa del 388% e del 286% nei ricavi. Anche il nostro market share lì da voi è cresciuto dell’85%”, aveva spiegato il CEO di OnePlus, Pete Lau, in una recente intervista a Italian Tech. “Il vero successo però è che siamo riusciti a mantenere inalterata l’esperienza OnePlus pur democratizzando l’offerta, portando la nostra filosofia di user experience anche su dispositivi che costano meno”.

Il nuovo smartphone OnePlus Nord CE 5G va nella direzione enunciata da Lau, come già i precedenti modelli della serie Nord. Con un prezzo di partenza inferiore ai 300 euro, OnePlus sfida concorrenti come Xiaomi e Poco in un fascia sempre più affollata di smartphone 5G che uniscono connettività veloce e caratteristiche tecniche di tutto rispetto. Lo scopo, dicono dall’azienda, è portare le caratteristiche fondamentali del OnePlus Nord su uno smartphone ancora meno costoso della versione originale del 2020 (da qui il nome CE, che sta per Core Edition). Lo abbiamo provato in anteprima, scoprendo un dispositivo onesto, che fa quello che deve e lo fa bene, a un prezzo adeguato alle caratteristiche tecniche. Ve lo raccontiamo nel dettaglio in questo tech test.

Design

OnePlus Nord CE 5G non brilla per originalità nel design e non si discosta dalle linee semplici tipiche del marchio cinese. Sul retro le tre fotocamere sono disposte in un modulo “a semaforo” sul lato sinistro. La fotocamera frontale è invece inserita in un foro laterale del display, in una configurazione che si può ormai considerare standard per dispositivi di questa fascia.

Leggero e sottile

Ciò che si nota subito prendendo in mano questo smartphone è la leggerezza: pesa soltanto 170 g. È anche sottilissimo (7,9 mm), ma di conseguenza la fotocamera posteriore sporge in maniera evidente. Poiché il modulo fotografico è posizionato di lato, fa basculare il telefono quando lo si appoggia sulla scrivania. Considerato che la maggior parte degli utenti utilizzerà probabilmente la cover trasparente inclusa nella confezione, il problema è assai relativo.

Il display

Lo schermo è uno dei punti di forza di questo OnePlus Nord CE, soprattutto in virtù del prezzo (299 euro per la versione base). È un Fluid Amoled da 6,43″ con frequenza di aggiornamento di 90Hz. Una caratteristica importante, che contribuisce a rendere più fluide le interazioni con l’interfaccia. Da segnalare anche il sensore di impronte digitali sotto lo schermo per lo sblocco sicuro del telefono e per autorizzare i pagamenti con Google Pay. In tempi di mascherine, è una soluzione che continua a essere più funzionale dello sblocco con riconoscimento del volto.

Le fotocamere

Promossa anche la dotazione fotografica, soprattutto se rapportata al prezzo. La fotocamera principale ha una risoluzione da 64 Megapixel, che si attiva con un’opzione dedicata nell’app Fotocamera. Le foto standard sono da 16 MP, perché il sensore prevede il pixel-binning 4-in-1, con quattro pixel uniti a formarne uno più grande e luminoso. C’è anche la possibilità di scattare in formato RAW con la modalità Pro, una caratteristica da non sottovalutare per un dispositivo di questa fascia.

La fotocamera secondaria è un supergrandangolo da 8 MP, mentre la terza ottica non è una vera e propria fotocamera, ma un sensore monocromatico che serve a migliorare il dettaglio nelle foto scattate dagli altri obiettivi.

Foto e video

La qualità delle foto scattate con il sensore principale è molto buona: i dettagli sono nitidi, i colori ben bilanciati nell’elaborazione computazionale finale dello scatto. La differenza di qualità con il sensore secondario, però, è abbastanza visibile, soprattutto nella definizione ai margini e nelle leggere aberrazioni cromatiche sui dettagli che si possono notare ingrandendo la foto. Bene anche i video, ma si nota l’assenza di una stabilizzazione ottica. La risoluzione massima è quella consentita dalla dotazione tecnica del dispositivo, e dunque 4K ma solo fino a 30p (e soltanto con la fotocamera principale: il supergrandangolo arriva al massimo a 1080p).

C’è il jack per le cuffie

Nonostante OnePlus abbia in catalogo diverse cuffie true wireless per i suoi smartphone, il Nord CE ha una presa jack. Tuttavia manca una delle funzioni più utili solitamente legate alla presenza di questa caratteristica, ovvero il sintonizzatore radio FM. Peccato.

Batteria e ricarica veloce

Durante la nostra prova in anteprima, la batteria da 4500mAh si è comportata in maniera egregia. Dura tranquillamente un giorno e mezzo con un uso normale del telefono. Ottima la ricarica veloce, che non è quella ultra-rapida dei modelli di fascia alta del produttore, bensì la versione da 30 Watt. È comunque sufficiente a portare il telefono da 0 al 70% di carica in circa mezz’ora.

Prestazioni e software

Nell’uso di tutti i giorni il OnePlus Nord CE 5G si comporta molto bene. Il chipset Snapdragon 750G è perfetto per un telefono di fascia media. L’interfaccia è fluida e risponde sempre bene grazie anche ai 90Hz del display. Con modelli come questo, OnepLus intende espandere l’esperienza Fast & Smooth dei suoi modelli di punta anche ai segmenti più bassi del mercato. Le ottimizzazioni del sistema operativo OxygenOS, basato su Android 11, si fanno in effetti apprezzare nella pulizia dell’interfaccia e nelle app di sistema. Tuttavia non consigliamo questo dispositivo a chi cerca un prodotto adatto a videogiochi dalla grafica particolarmente esigente.

Cosa ci piace



Ergonomia: nonostante una batteria di tutto rispetto, il telefono è leggerissimo. La differenza rispetto a certi macigni di fascia altissima si sente, soprattutto in tasca

Lo schermo: il Fluid Amoled da 90Hz è un ottimo display, luminoso e con un’ottima resa cromatica

Ricarica veloce e autonomia: non c’è la ricarica wireless, è vero, ma con il Warp Charge 30T e i 4500mAh di volume della batteria è difficile rimanere a secco



Cosa si poteva fare meglio

La qualità della scocca posteriore lascia un po’ a desiderare: la finitura del colore è buona, ma la sensazione al tatto è un po’ “plasticosa”. La scocca in più ogni tanto scricchiola se lo si impugna in maniera vigorosa. Da rivedere.

La tripla fotocamera ha una dotazione un po’ sbilanciata. Bene il sensore principale, ma forse si poteva risparmiare qualcosa su quello e dotare lo smartphone di un’ottica secondaria un po’ più risoluta e performante.

Il posizionamento delle fotocamere sul retro: se fossero state simmetriche e al centro si sarebbe evitato il basculamento quando si appoggia il telefono sulla scrivania

Prezzo e disponibilità

OnePlus Nord CE 5G parte da 299 euro per il modello con 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. La versione base è disponibile solo nel colore Charchoal Ink (una sorta di grigio scuro). Il modello intermedio con 8GB di RAM e 128GB costa invece 329 euro, e si può comprare anche nel colore Blue Void. Per la versione di punta da 12GB + 256GB è disponibile anche la colorazione Silver Ray. In questo caso il prezzo è di 399 euro.

I preordini per tutti i modelli sono già aperti sul sito di OnePlus e su Amazon. La data ufficiale di disponibilità commerciale nei negozi, su OnePlus.com e su Amazon è il 21 giugno.



Le specifiche tecniche

Di seguito, le principali caratteristiche tecniche del OnePlus Nord CE 5G: