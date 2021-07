Il nuovo album di Elodie sta nascendo con tanti amici e ospiti d’onore: oltre a Marracash, ci sono anche Mahmood ed Elisa.

Elodie è finalmente tornata al lavoro su nuova musica. A distanza di quasi due anni da This is Elodie, la cantante, che nel 2020 è stata la donna in grado di vendere più copie, è pronta a sfornare un album ricco e maturo, che potrà occupare un posto importante nel panorama del pop italiano. Dopo aver conquistato la scena a Sanremo, prima come concorrente, poi come tuttofare, l’artista ha scelto di rimettersi in moto insieme a un grande team, composto non solo dal fidanzato Marracash, ma anche da tanti amici molto conosciuti.

Nuovo album di Elodie: il team al lavoro con la cantante

Attraverso una nota stampa e un post pubblicato su Instagram, la splendida cantante 31enne ha voluto annunciare i lavori per il suo nuovo album. Un disco che vedrà la partecipazione, attiva o dietro le quinte, di tanti personaggi importanti del mondo della musica italiana.

Elodie e Marracash

C’è ad esempio il fidanzato Marracash, ed era prevedibile. Ma c’è anche Mahmood, che con Elodie ha sempre dimostrato di avere un grande feeling (ricordiamo che Andromeda portava proprio la sua firma), c’è Elisa, c’è Dardust. Ma non mancano anche autori e produttori importanti come Tropico, Federica Abbate e Marz. Un team che fa venire l’acquolina in bocca a tutti i suoi fan. Di seguito il suo post:

Elodie da record: il nuovo album dopo il successo di This is Elodie

Le immagini della cantante arrivano direttamente dalla splendida tenuta in Toscana in cui si è riunita con il suo gruppo di amici per dare forma al suo nuovo lavoro. Un disco che dovrà essere quello della consacrazione definitiva. Scrive la cantante romana: “Piano piano l’album prende forma! Che team pazzesco. Ci vediamo a settembre con il nuovo singolo“.

Non resta che aspettare la fine dell’estate per poter ascoltare nuova musica di un’artista in grado di vendere con nel corso della sua carriera oltre 850mila copie tra singoli e album, di raggiungere i 600 milioni di stream di superare i 300 di views su YouTube.