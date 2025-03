Con lei c’è una persona molto speciale.

Eleonora Giorgi ha trascorso i suoi ultimi giorni nella clinica Paideia di Roma, ricevendo cure palliative per combattere il cancro. Circondata dall’affetto della famiglia, ha condiviso momenti speciali con il nipotino, immortalati in una dolce fotografia scattata dal figlio Paolo Ciavarro. In quest’immagine, Eleonora è affacciata al balcone con il piccolo, che tiene in mano un palloncino, mentre osservano insieme l’orizzonte. Paolo ha condiviso la foto su Instagram, sottolineando la consapevolezza del tempo limitato che rimaneva.

Durante un’intervista, Paolo ha mostrato il suo dolore, lasciando il fratello Andrea Rizzoli esprimere le loro emozioni e ringraziare il pubblico per l’affetto ricevuto. Hanno chiesto rispetto per la loro privacy in questo momento difficile, desiderando che la situazione rimanesse riservata. La malattia di Eleonora era stata diagnosticata nel giugno 2023, e da allora l’attrice ha affrontato il suo percorso con grande coraggio, condividendo le sfide della chemioterapia e delle visite mediche.

In un’intervista, Eleonora aveva espresso una serenità sorprendente, dichiarando: “Ho settant’anni, posso andarmene. La mia anima è pronta a volare via col vento”. Queste parole dimostrano la sua consapevolezza e accettazione del destino. Eleonora Giorgi è stata una figura di spicco nella cultura italiana, rispettata per il suo talento e la sua forza. La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione in Italia, con numerosi messaggi di cordoglio da parte di colleghi, amici e fan, lasciando un’eredità indelebile nel mondo dell’arte e nei cuori di chi l’ha apprezzata.