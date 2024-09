Con le zampe rotte striscia in autostrada in cerca di salvezza la sua storie è straziante

Un piccolo felino di poche settimane si è trovato n una situazione terrificante, abbandonato in strada con entrambe le zampe rotte ha strisciato per molto tempo in cerca di salvezza.

Quella del piccolo felino di nome Poppy è la storia terrificante di un abbandono in condizioni deleterie, il piccolo abbandonato su una strada statale ha continuato a strisciare in cerca di salvezza, le sue condizioni erano critiche ma questo non l’ha fermato il piccolo ha combattuto con tutte le sue forze per poter sopravvivere

Il cucciolo sul ciglio della strada continuava imperterrito a trascinarsi e miagolando a squarciagola cercava di attirare l’attenzione di qualcuno di buon cuore che potesse aiutarlo, ed è stata proprio la sua determinazione a far si che venisse tratto in salvo.

Salvato in extremis, felino con le zampe rotte ha una nuova vita

Il piccolo aveva lottato con ogni fibra del suo corpo per essere salvato e i suoi immensi sforzi sono stati ripagati quando la piccola Poppy, è stata soccorsa e affidata alle cure della Chris Griffey Memorial Feline Foundation, un’organizzazione che ha immediatamente riconosciuto il suo bisogno urgente di assistenza medica.

La sua che sembrava essere quasi giunta al termine a causa della gravità delle sue ferite e soprattutto alla pericolosità del suo ritrovamento in strada è iniziata immediatamente a cambiare proprio grazie all’intervento tempestivo dei volontari della fondazione e al supporto di moltissime persone che hanno riconosciuto la sua voglia di vivere nonostante la gravità delle sue ferite.

Dopo il suo salvataggio Poppy ha prontamente ricevuto le cure necessarie, le sue zampe fratturate dovevano causargli un dolore atroce, ma i veterinari le hanno immobilizzate con delle stecche e questo ha permesso alla piccolo di iniziare il suo lungo processo di guarigione.

La sua ripresa è stata molto rapida e nonostante l’esperienza traumatica più le ferite visibili iniziavano a guarire e più la piccola sembrava dimenticare lo strazio subito Poppy ha infatti dimostrato un’incredibile dolcezza e voglia di vivere e nonostante le difficoltà ha manifestato un amore incondizionato per gli esseri umani che l’hanno portata non solo alla completa guarigione in breve tempo ma anche ad essere adottata in tempi record

La famiglia Finnegan ha deciso di adottarla appena possibile e oggi grazie alla sua completa guarigione all’intervento dei volontari e soprattutto grazie alla sua immensa voglia di vivere il gattino è parte di una casa amorevole dove può vivere la vita che merita con una mamma e un papà che la amano immensamente