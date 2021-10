Si chiama Hydro-Farming ed è un progetto che mette insieme una gamma di prodotti idroponici: lampade di nuova generazione, elettrodomestici e una Vertical Farm idroponica compatta, sterile, completamente computerizzata, per coltivazioni sane e pulite a chilometro zero ovunque ci si trovi. La madre di queste creazioni è Giorgia Pontetti, una delle tante protagoniste femminili del Maker Faire Rome, in programma dall’8 al 10 ottobre. Una manifestazione che propone al pubblico decine e decine di idee di scienziate, studiose, ricercatrici e appassionate. Una prova del fatto che, finalmente, le donne si stanno facendo sempre più spazio in un mondo fino a poco tempo fa quasi esclusivamente maschile.

Pontetti è un ingegnere elettronico e aerospaziale con la passione per la natura e la tecnologia. Dal 1996 è ceo di G&A Engineering, un centro di ricerca privato per la microelettronica per applicazioni spaziali e piccola imprese, in grado di progettare e produrre apparati speciali per applicazioni militari e spaziali. Nel 2010, durante un Congresso spaziale, rimase impressionata dalla tecnica idroponica e decise di progettare e costruire una azienda agricola di nuova generazione, capace di coniugare tradizione e innovazione, agricoltura e tecnologia.

Nel 2014 Pontetti apre la sua azienda agricola sia tradizionale che tecnologica, la Ferrari Farm, dove coltiva sia nel terreno con metodo bio, che in serre sterili, sigillate e computerizzate. Trasforma tutti gli ingredienti grezzi che produce in prodotti agricoli di alta qualità con la propria linea automatica di lavorazione alimentare. Ferrari Farm è stata scelta come testimonial di innovazione in agricoltura, vincendo numerosi e prestigiosi premi. L’azienda è stata selezionata dal Mipaaf per rappresentare all’Onu le donne Italiane in agricoltura.

Dal 2015 Pontetti è membro del gruppo di lavoro IBIS, coordinato dall’Agenzia spaziale italiana, per contribuire alla progettazione di sistemi biorigenerativi per le missioni spaziali di lunga durata. Per Pontetti l’agricoltura svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo della civiltà e oggi, considerando l’inquinamento, i cambiamenti climatici e la sovrappopolazione, è essenziale sviluppare metodi alternativi di produzione alimentare che non compromettano i pochi ecosistemi funzionanti.