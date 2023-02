Con la scrittura pungente e al cardiopalma che lo ha reso noto, Scott Turow racc…

Con la scrittura pungente e al cardiopalma che lo ha reso noto, Scott Turow racconta la storia di Pinky, investigatrice trentenne che ha passato la maggior parte della sua giovinezza sperimentando ogni tipo di droga e facendosi licenziare da molti posti di lavoro. La maggior parte della gente pensa che sia una fallita, ma ora ha finalmente trovato ciò che fa per lei: lavora come investigatrice privata per Rik, anche se la clientela del suo capo non è certo di alto profilo.

Ma sia lei che Rik sono convinti che il caso di Lucia Gomez, il capo della polizia che ha ormai attirato l’attenzione a livello nazionale, possa essere la loro opportunità per entrare nella big league.

“Il sospetto” è l’attesissimo ritorno di uno dei maestri del noir mondiale: in libreria e negli store online dal 14 febbraio