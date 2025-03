Con Kiev, ma collaborando con Trump

È fondamentale evitare la divisione dell’Occidente e promuovere un vertice urgente tra Stati Uniti e Unione Europea per garantire una pace “giusta e duratura” in Ucraina, che è nell’interesse anche degli Stati Uniti. Giorgia Meloni, durante un recente summit a Londra, mira a mantenere uniti Europa e America nella ricerca di una soluzione al conflitto russo-ucraino, cercando di collegare le due sponde dell’Atlantico. Tuttavia, ha espresso forti dubbi sulla proposta anglo-francese di inviare truppe europee in Ucraina, affermando che non ha mai considerato l’ipotesi di un contingente italiano nel Paese.

Meloni ha proposto l’estensione dell’articolo 5 della NATO all’Ucraina come soluzione per evitare il ripetersi della crisi, anche senza un ingresso di Kiev nell’Alleanza atlantica. Durante il summit, ha incontrato Zelensky, rinnovandogli il sostegno dell’Italia per una pace che assicuri sovranità e sicurezza all’Ucraina. Ha anche commentato il conflitto tra Trump e Zelensky, esprimendo dispiacere per le polemiche e sottolineando l’importanza di rimanere uniti.

Il premier britannico Keir Starmer ha apprezzato la proposta di Meloni di consolidare le relazioni tra Stati Uniti e alleati europei. Al termine del summit, i leader hanno convenuto sull’importanza di continuare a fornire aiuti militari all’Ucraina e aumentare le pressioni economiche sulla Russia. Starmer ha annunciato l’intenzione di formare una coalizione per sostenere un accordo di pace, mentre Meloni ha espresso preoccupazione riguardo alle minacce americane di alzare le tariffe sui prodotti europei, suggerendo che si possano trovare accordi vantaggiosi con Trump.