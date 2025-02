Con In Buona Salute, Supporto Psicologico Ovunque

L’anno scorso è stata condotta una ricerca presso le Breast Unit italiane, luoghi di cura in cui, secondo le linee guida internazionali, dovrebbe essere presente uno psiconcologo. Tuttavia, è emerso che solo nel 34% dei casi è disponibile questa figura. Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia, ha presentato questa mattina a Milano, all’università Statale, la piattaforma online ‘In buona salute’ (inbuonasalute.eu), la prima in Italia dedicata alla psiconcologia, concepita per supportare pazienti, caregiver e operatori sanitari nel percorso di cura per chi ha ricevuto una diagnosi di tumore.

La piattaforma ‘In buona salute’ offre un accesso a personale specializzato e autorevole, indipendentemente dalla posizione del paziente, rappresentando una soluzione innovativa e facilmente accessibile per affrontare la mancanza di psiconcologi nelle Breast Unit. La presenza di psiconcologi è fondamentale per alleviare il distress psicologico che spesso accompagna il paziente oncologico. Questa condizione non solo influisce sul benessere psicologico, ma secondo uno studio pubblicato su ‘Nature Medicine’, può anche influenzare negativamente il decorso della malattia e ridurre significativamente l’aderenza ai trattamenti.

In sintesi, ‘In buona salute’ si propone di colmare un’importante lacuna nel supporto psicologico per i pazienti oncologici, contribuendo a migliorare la qualità della cura e a facilitare un percorso terapeutico più sostenibile ed efficace. La presentazione della piattaforma rappresenta un passo significativo verso l’integrazione della psiconcologia nel trattamento del cancro in Italia.