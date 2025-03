Con il proporzionale alla tedesca le nostre scelte sull’Europa sarebbero state più uniformi

Un sistema proporzionale alla tedesca avrebbe migliorato l’espressione delle idee dei partiti italiani e offerto scelte più chiare agli elettori, secondo Maurizio Cotta, professore emerito di Scienza politica all’università di Siena. Cotta critica l’incapacità dei partiti di centrodestra e centrosinistra di compiere scelte fondamentali, come quelle relative all’Europa e al sostegno all’Ucraina. Entrambi gli schieramenti mostrano divisioni interne, con conflitti evidenti tra Forza Italia e Lega e tra i vari gruppi dell’opposizione come il Pd, i 5 Stelle, e altri. Nonostante Giorgia Meloni abbia cercato di mantenere unita la coalizione governativa, il suo tentativo di mediare tra Trump e l’Unione Europea potrebbe indebolire il ruolo dell’Italia nelle decisioni europee future.

Contrariamente all’Italia, la Germania ha dimostrato una chiara strategia di politica estera e europea. Dopo le elezioni di febbraio, Berlino ha rapidamente formato una coalizione tra il partito democristiano Cdu-Csu e il partito socialista Spd, seguendo il modello della Grande Coalizione. La politica tedesca ha mostrato capacità di unità contro le frange estreme, approvando una riforma costituzionale per aumentare la spesa per la difesa e le infrastrutture, rimuovendo il tetto all’indebitamento introdotto nel 2009. Inoltre, la Germania si propone di collaborare con la Francia per sviluppare una politica europea di difesa più robusta e sostenere l’Ucraina, affrontando così le sfide attuali con decisione.