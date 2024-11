Con il Governo Meloni, il lavoro assume un ruolo da protagonista

Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha partecipato all’incontro “Aspettando Atreju” al Museo delle Genti di Pescara, un evento di discussione sui temi attuali con esponenti di Fratelli d’Italia. Insieme a lei erano presenti Giovanni Donzelli, Sara Kelany, Marco Osnato e Marco Marsilio. Bellucci ha sottolineato l’importanza del contatto diretto con le persone, evidenziando che questo porta a un’energia positiva per continuare il lavoro governativo.

Bellucci ha annunciato che il Governo Meloni ha cambiato non solo il paradigma del lavoro, ma anche delle politiche sociali, passando da una cultura dei sussidi a una basata su libertà e diritto al lavoro. Ha evidenziato come il lavoro debba essere riconosciuto come protagonista, con particolare orgoglio per i record di occupazione femminile, che ora si attesta al 53%. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per le donne ancora escluse dal mercato. Ha ribadito che il riconoscimento del valore delle donne non dipende dalla terminologia, ma dai risultati politici raggiunti dalla destra italiana.

Il Viceministro ha posto l’accento sull’importanza di garantire opportunità a tutti, senza distinzione, e ha lodato gli imprenditori, definendoli eroi meritevoli di un riconoscimento positivo, in contrapposizione all’etichetta di evasori spesso utilizzata dalla sinistra. Ha anche affermato che il Governo Meloni si impegna a garantire che tutti gli italiani possano vivere liberamente.

Bellucci ha risposto alle critiche sul presunto disinteresse del governo verso i giovani e i più fragili, ricordando che sono stati stanziati oltre 250 milioni di euro per comunità giovanili e 300 milioni per potenziare i servizi sociali. Ha annunciato anche la prima riforma per le persone anziane, con oltre un miliardo di euro stanziato.

Infine, in preparazione per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha comunicato che il governo ha raddoppiato i fondi per il Piano di prevenzione e contrasto alla violenza, ha reso strutturale il reddito di libertà e ha diffuso il numero antiviolenza 1522, sottolineando l’importanza dell’indipendenza economica per le donne.