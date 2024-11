Con il cuore pesante, Rita ci ha lasciato…

Rita Carrey, sorella di Jim Carrey, è morta il 14 novembre 2024 all’età di 68 anni, lasciando un vuoto nella vita dell’attore. La notizia della sua scomparsa ha colpito non solo la famiglia, ma anche i fan e gli amici, che la ricordano per la sua generosità e affetto. Suo marito, Alex, ha espresso il suo dolore sui social, mentre Jim ha scelto di mantenere un profilo basso durante questo difficile momento. Alex ha rivelato che Rita è morta serenamente, circondata da quelli che amava, e che si erano uniti in matrimonio solo pochi mesi fa.

Rita, con una carriera da radiofonica e produttrice, ha sempre supportato il fratello, definendolo il miglior attore e comico del mondo. La loro relazione era caratterizzata da un forte legame emotivo e una collaborazione attiva nella carriera di Jim. Rita ha anche scritto un libro intitolato “Growin Up Carrey”, dove ha esplorato la vita di Jim e le sfide affrontate insieme, offrendo uno sguardo intimo sulla loro infanzia.

La comunità artistica e i fan hanno reagito con tristezza alla sua scomparsa, condividendo omaggi sui social, evidenziando l’impatto positivo di Rita sulle vite di chi l’ha conosciuta. La sua perdita è enorme per la famiglia e il mondo dello spettacolo.

Dopo la morte di Rita, Jim Carrey ha scelto il silenzio, evitando commenti pubblici sul suo lutto. Questo atteggiamento riflette il modo in cui affronta il dolore, dopo aver già subito perdite significative in passato, come quella dell’ex fidanzata Cathriona White nel 2015 e del fratello John nel 2019. Queste esperienze hanno colpito profondamente Jim, portandolo a elaborare il suo dolore in privato.

Nonostante la sua celebrità, Jim ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita personale, affrontando le tragedie con discrezione. I fan e i media esprimono supporto e comprensione per il difficile momento che sta attraversando, consapevoli della complessità delle perdite che ha subito. La memoria di Rita e il legame che aveva con Jim resteranno vivi nei cuori di chi l’ha amata.