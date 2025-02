Con il cancro due volte, viva grazie al consiglio di due amiche

La cantante Francesca Alotta ha condiviso la sua esperianza con il cancro durante il talk show “La prevenzione in dieci note” a Casa Sanremo, sottolineando l’importanza della prevenzione. Ha raccontato di aver affrontato due volte la malattia, ringraziando due amiche che le hanno salvato la vita. Nel primo caso, una di queste amiche le ha consigliato di controllare una condizione che non aveva notato. In un secondo momento, il professor Ascierto, presidente della Fondazione Melanoma, le ha diagnosticato un melanoma grazie all’osservazione di un neo, consigliatole ancora da un’amica. Non avendo mai fatto una mappatura dei nei, Alotta è intervenuta tempestivamente e, fortunatamente, la malattia è stata presa in tempo.

Nel corso del suo intervento, ha insistito sull’importanza di effettuare almeno una mappatura all’anno, definendola una procedura non invasiva che può salvare vite. Ha anche ricordato la necessità di effettuare controlli per la salute femminile, come il pap test e le mammografie. Con un messaggio di incoraggiamento, Alotta ha evidenziato che non bisogna arrendersi e ha messo in luce i benefici della prevenzione: “oggi si può fare”.

Infine, ha parlato del potere della musica e dell’arte nella vita delle persone malate, affermando di essere testimonial dell’Aism e di conoscere numerose persone che utilizzano la musica per affrontare le loro sfide. Sostiene che l’hashtag ‘la prevenzionein10note’ è un’iniziativa preziosa per sensibilizzare tutti sull’argomento.