Con il caldo estivo stai pensando do tosare il cane? Non farlo, ti spiego il perché

Tagliare o sfoltire il pelo del cane con l’arrivo delle elevate temperature potrebbe sembrare la scelta più saggia da compiere ma non è così.

Anche se le temperature esterne sembrano essere insostenibili e hai il timore che il tuo cane potrebbe sopportarle a fatica, non giungere a conclusioni affrettate e – soprattutto – non agire prima di esserti consultato con il tuo veterinario o toelettatore di fiducia. Il motivo? Tosare o sfoltire il pelo del cane quando fa troppo caldo potrebbe non solo non essere la soluzione più giusta per lui, ma potrebbe anche peggiorare la situazione e favorire l’insorgenza di ulteriori problemi nella routine del Fido.

Tosare il pelo del cane è una scelta giusta quando fa caldo?

È dunque una scelta sbagliata tosare o sfoltire il pelo del cane quando fa caldo? Il primo modo per capire quali siano gli ostacoli che questa soluzione comporta è pensare alla vulnerabilità che potrebbe avere la cute del cane dopo il taglio del pelo.

La cute del Fido – in tal caso – potrebbe rischiare di essere maggiormente esposta all’avvicinamento di parassiti, oltre che subire un brusco disequilibrio tra le temperature esterne e quelle del corpo del cane. Anche se in molti lo ignorano, il pelo del cane agisce in prevenzione dei picchi di calore e previene che la sua temperatura corporea possa salire più del dovuto agendo come naturale termoregolatore.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Tosare subito il cane in primavera: falsi miti

Tagliare dunque il pelo del cane oltre a distruggere la barriera protettiva del cane da infezioni e infestazioni di diversi parassiti, come pulci o zecche, può anche irritare la cute nelle ore immediatamente successive al taglio, essendo – difatti – una pratica che si compie poco frequentemente durante l’anno.

Tosatura del cane, perché è meglio evitare in estate

In aggiunta, tra i principali motivi per cui sarebbe meglio evitare di tagliare il pelo del cane con le elevate temperature vi è anche quello connesso alla ricrescita del pelo.

Una tosatura troppo netta potrebbe innescare una ricrescita molto più lenta, disomogenea oppure addirittura piuttosto rada in alcuni casi. Queste distinzioni variano da esemplare ad esemplare, e da razza a razza, eppure sarebbe sempre meglio prenderle in considerazione prima di decidere di tosare il pelo del proprio cane senza una valida motivazione connessa direttamente al suo benessere fisico.